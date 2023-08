Pekermarkt mit Platz für regionale Aussteller - Interview mit Organisatorin Leah Bunke

Von: Frank Schneider

Der Pekermarkt ist das jährliche Stadtfest in Uslar. © Roland Schrader

Uslar – Sonntag in zwei Wochen ist Pekermarkt in Uslar. Zuständig für die Uslarer Märkte ist Leah Bunke aus Kammerborn. Sie ist in der Stadtverwaltung Uslar Nachfolgerin von Gabriele Scharberth, die zuletzt für die Märkte zuständig war, die Stadtverwaltung aber auf eigenen Wunsch hin verlassen hat. Bewährungsprobe war für sie der erste Stadtflohmarkt, den sie an der Seite von Wirtschaftsförderin Stefanie Möhlenhoff und Claudia Filpe von der Touristik-Information auf die Beine gestellt hat.

Die Premiere war ein großer Erfolg. Wir haben mit Leah Bunke über den Pekermarkt gesprochen, der am Sonntag, 10. September, unter ihrer Regie stattfindet.

HNA: Der erste Stadtflohmarkt war ein großer Erfolg, jetzt wartet Uslar auf den Pekermarkt. Die Stadt richtet den Pekermarkt wieder allein und mit mehr regionaler Beteiligung aus. Kann man noch mitmachen?

Ja, der Flohmarkt war tatsächlich sehr erfolgreich, das wünsche ich mir auch für den Pekermarkt. Für regionale Aussteller haben wir auf jeden Fall noch den einen oder anderen Platz verfügbar.

Gibt es spezielle Wünsche oder Vorstellungen, was dem Pekermarkt noch gut zu Gesicht stünde?

Ich finde, der Pekermarkt hat sich zu früher schon verändert – zum Positiven. Den Ansatz, überwiegend Kleinkunst-Handwerker, Imbissbuden-Betreiber, Vereine etc. aus der Region ausstellen zu lassen, finde ich persönlich richtig und wichtig. Da sieht man ja auch mal, was die Uslarer zu bieten haben. Da schlummern teilweise Talente, bei denen man ins Staunen kommt.

Wie ist der aktuelle Stand mit dem Angebot auf der Marktmeile?

Das Angebot in diesem Jahr reicht von der Betonkunst über Glasdekoration (Fusing), Holzkunst, selbst gemachten Schmuck bis hin zu geflochtenen Weidenkörben. Wir haben ein paar Informationsstände unter anderem von der DLRG sowie vom Tierschutzverein Uslar und man kann sich sogar über Photovoltaikanlagen informieren. Für Kinder gibt es wieder ein buntes Mitmachprogramm im Forstgarten sowie drei Fahrgeschäfte – zwei der Karussells stammen aus Uslar. Für die etwas älteren Kinder wird es eine Kletterwand geben. Zudem haben fast alle Geschäfte der Innenstadt mit tollen Angeboten geöffnet.

Was steht auf dem Bühnen- und Musikprogramm?

Um das Bühnenprogramm hat sich in diesem Jahr die Firma Helmbrecht gekümmert. Ich kenne natürlich das Bühnenprogramm, wir können uns auf musikalische Beiträge von Tammo Förster (The Voice of Germany 2022, Platz 3), das Solling Swing Orchestra sowie das Trio des Gitarren- und Klavierinstituts Uslar bestehend aus Tatjana Vetter, Robert Niemann und Hans-Georg Gloger freuen.

Gibt es genug Verkaufsstellen mit Pekeressen?

Ja, wir haben beginnend in der Kurzen Straße einmal die Fleischerei Hartwiger/Petersen, die dazu auch Spießbraten anbieten wird, dann die Fleischerei Kraft, dann geht’s weiter auf der Langen Straße mit dem Hotel Menzhausen, der Stadtschänke und in der Kleinen Kneipe wird es auch wieder Pekeressen geben.

Wird wieder eine Kartoffelkönigin gewählt?

Ja, so ist der Plan. Aktuell ist Bewerbungsphase. Bewerberinnen ab 18 Jahren können sich mit einem kreativen Beitrag via Instagram und Facebook bei uns melden und sich selbstverständlich auch direkt in der Touristik-Information vorstellen. Wir freuen uns, potenzielle Kandidatinnen kennenzulernen!

Wie stellen Sie sich die Zukunft des Pekermarktes vor?

Erst mal ist es mir wichtig, diesen Pekermarkt über die Bühne zu bringen, um dann an den (hoffentlich) Erfolg anzuknüpfen.

Leah Bunke, Markt-Organisatorin der Stadt Uslar. © Monique Haase

Zur Person

Leah Bunke (34) lebt seit 32 Jahren in Kammerborn, ist verheiratet und hat drei Töchter. Nach ihrer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und internationalen Assistentin für Tourismus und Eventmanagement war sie knapp zehn Jahre Flugbegleiterin bei Airberlin. Zuletzt hat sie im Landhotel am Rothenberg in Volpriehausen gearbeitet. Ihre Freizeit verbringt sie vor allem mit ihrer Familie und als Fußballspielerin auf dem Sportplatz. fsd Foto: Monique Haase/nh



Kontaktdaten: Leah Bunke, Märkte, Tel. 0 55 71 30 71 08, E-Mail bunke@uslar.de.