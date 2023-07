Pokern um jeden Punkt - Entlassung des Abitur-Jahrgangs R am Gymnasium

Der Jahrgang R des Gymnasiums Uslar: 61 Mal gab es das Abiturzeugnis, drei Mal die Fachhochschulreife. © Gudrun Porath

Uslar – „Casino Royal – Um jeden Punkt gepokert!“ Mit diesem Motto verabschiedete sich der Abiturjahrgang R des Gymnasiums Uslar von seiner Schulzeit. Mit einem Abi-Gottesdienst in der evangelischen St.-Johannis-Kirche und der Feierstunde mit Zeugnisübergabe im Forum startete der Abijahrgang in sein offizielles Abschlusswochenende, das mit dem Abiball am Samstagabend endete.

Schon zum Auftakt in der Kirche gab es für alle Besucher einen Jeton, Spielgeld, wie man es aus dem Casino kennt. Pastorin Astrid Jasper hatte den Gottesdienst mit Schülerinnen des Religionskurses von Lehrer Johannes Bergmann vorbereitet. Im Leben sei es wichtig, seinen Talenten zu folgen, auch mal etwas zu wagen, sagte Jasper. Manchmal sei man Gewinner, manchmal Verlierer.

In der Schule zogen die 64 Abiturienten, davon 61 mit Abitur und drei mit Fachhochschulreife, in Zweierreihen zur Zeugnisübergabe ins Forum ein, in dem Sina Grebe und Felix Ahlborn die Regie übernahmen.

Dass die Schule ganz nah an den aktuellen Themen der Arbeitswelt ist, zeigten die Reden des Schulleiters, der Lehrer und der Schüler. In allen drei Reden ging es um die Balance zwischen Leben und Arbeiten. „Vormittags lebt man in der Schule, nachmittags arbeitet man bei Rewe an der Kasse“, lautete der erste schmunzelnde Definitionsversuch von Schulleiter Dietmar Wagener. Der Trend, von überall, mobil und hybrid arbeiten zu können, werde immer mehr zum Standard, berge aber auch die Gefahr der Überlastung, so Wagener.

Wenn das Zuhause zum Arbeitsplatz werde, verliere es seinen Charakter als sicherer Rückzugsort. Auch wenn die Unternehmen den Abiturienten mittlerweile den roten Teppich ausrollen würden, empfahl der Schulleiter seinen nun ehemaligen Schülern, nicht nur zu fragen, was die Unternehmen für sie tun könnten, sondern auch, was sie für die Unternehmen tun könnten.

Dr. Anselm Seven hatte sich für seine Lehrerrede mit den steigenden Burn-out-Zahlen und den Schlagzeilen in den Medien beschäftigt. Angesichts der vor ihm sitzenden Abiturienten und seinen Erfahrungen, mache er sich keine Sorgen, denn der Jahrgang wirke robust.

Als beste Abiturienten geehrt wurden (von links) Marit Stippich, Finja Nückel und Aaron Reschke. © Gudrun Porath

„Ihr seht gar nicht so zerbrechlich aus“, sagte Seven und dankte dem Jahrgang für seinen Optimismus. Nervenstärke attestierte auch Uslars Bürgermeister Torsten Bauer dem Jahrgang.

„Die Schulzeit war toll“, sagte Aaron Reschke in seiner Rede für die Abiturienten. Lebenslanges Lernen werde an der Schule bereits praktiziert, denn das Lehrerkollegium lerne von den Schülern, so Reschke, zumindest was die Technik angehe.

Musikalisch begleitet wurde die Abschlussfeier vom Schulorchester unter der Leitung von Stefanie Kairat, der Abiturientin Keyth Bode, die für ihre Interpretation von Adeles Hit „When we were young“ gefeiert wurde, und dem Lehrerchor, der das Lied „Hei, heute Morgen mach ich Hochzeit“ mit einem auf die Schule gemünzten Text vortrug.

Die Namen der Abiturienten

Die Uslarer Abiturienten sind: Michelle Karimzada, Emily Melching, Carolina Reiche, Weiwen Ji-Lin, Jenna Plinke, Sophie Logojda, Malena Opitz, Lasse Kreike, Mathilda Trillhaas, Elisa Müller (alle Uslar), Malte Sielhorst, Stella Porath und Lisa-Marie Möller alle Allershausen), Kirian Lucien Wehofsky und Malte Klingemann (beide Bollensen), Ines Ahlborn (Delliehausen), Ida Lange (Dinkelhausen), Sonja Hesprich (Eschershausen), Fenja Naumann (Fürstenhagen), Leonie Rölke (Kammerborn und Marit Stippich (beide Kammerborn), Jana Wahmke (Offensen), Keyth Bode (Schlarpe), Tim David Heuer, Felix Ahlborn, Darvin Fischer, Sina Grebe, Sophie Grebe und Bennet Grote (alle Schönhagen), Mareike Lotze (Schoningen), Fabius Schlieper, Marieke Hennies und Niklas Reuter (alle Sohlingen), Vanessa Musiol, Kim-Saskia Risch und Carl-Robert Küchemann (alle Volpriehausen), Mara Sauermann und Lea Maria Schietzoldt (beide Vahle), Michel Gerke und Aaron Reschke (beide Wiensen), Greta Hartmann, Aaron Henne, Fynn Blumenreuter, Finja Nückel, Melisa Sulejmanovic (alle Bodenfelde), Mabel Leibecke und Lukas Glatter (beide Arenborn), Charlotte Schäfer, Niels Henne und Finn Dittrich (alle Lippoldsberg), Jette Heinrich, Frederike Thiele und Lennert Vogel alle Oedelsheim), Rika Betker, Celina Demuth, Jule-Sophie Dreyer, Lara-Jil Bongscho und Nele Burghardt (alle Vernawahlshausen), Emily Hartmann, Paulina Laue, Nick Justin Tappendorf, Sarah Hüpeden (alle Hardegsen), Anna Grebe (Hevensen), Elli Charlotte Höltge (Lichtenborn). zyp