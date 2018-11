Polizei ermittelt Einbrecher von Verliehausen:  reisender Täter und auf der Flucht

Verliehausen. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der für die Einbrüche in Verliehausen verantwortliche gemacht wird.

Es handelt sich um einen 50 Jahre alten Südosteuropäer, der ohne festen Wohnsitz ist. Er ist als reisender Täter unterwegs und dürfte den Landkreis Northeim längst wieder verlassen haben, so die Polizei.

Sein aktueller Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet, berichtet die Polizei. Sie erinnert an mehrere Einbrüche in der Nacht zum 12. Oktober, bei denen sich der Täter gewaltsam Zutritt in Einfamilienhäuser und Vereinsheime verschaffte und unter anderem Bargeld entwendete.

Einer der Geschädigten war durch Geräusche in seinem Wohnhaus wach geworden und hatte den Täter auf frischer Tat in seiner Wohnung angetroffen. Der Einbrecher flüchtete jedoch unter Vorhalt eines Messers unerkannt.

Im ganzne Landkreis aktiv

Die Polizei berichtet von umfangreichen Ermittlungen durch Angehörige des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Uslar sowie der Kriminalpolizei aus Northeim und Einbeck, die auf die Spur des Tatverdächtigen führten. Den Erkenntnissen zufolge komme er auch für weitere Einbruchdiebstähle im Landkreis Northeim als Täter in Betracht kommt. (fsd)