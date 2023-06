Innovationspreis der Stadt für Feinschliff - Fahrzeuglackiererei und Restaurationsfirma ausgezeichnet

Von: Frank Schneider

Verleihung des Innovationspreises der Stadt Uslar für die Fahrzeuglackiererei Feinschliff mit (von links) Bürgermeister Torsten Bauer, Inhaberin Elena Klett und Partner und Feinwerkmechanikermeister Manuel Pape, Polier Holger Beckmann, Fahrzeuglackierer Peter Kaden und dem Ratsvorsitzenden Arno Riedke. © Frank Schneider

Uslar – Die Fahrzeug-Lackiererei und Kfz-Restaurationsfirma Feinschliff in Schoningen ist mit dem Innovationspreis der Stadt Uslar ausgezeichnet worden. Das Unternehmen von Elena Klett „ist ein kleines mittelständisches Unternehmen mit großer überregionaler Strahlkraft und außergewöhnlichem Know-how“, sagte Uslars Bürgermeister Torsten Bauer bei der Preisverleihung am Dienstagnachmittag im Trauzimmer des Alten Rathauses.

Die Fahrzeuglackiererei Feinschliff besteht seit dem Jahr 2016. Inhaberin und Maler- und Lackierermeisterin Elena Klett hat mit ihrem Lebenspartner, dem Feinwerkmechanikermeister Manuel Pape, den Betrieb in der ehemaligen Molkerei in Schoningen aufgebaut. Seit 2016 verwandelte sich die alte Molkerei in eine moderne Fahrzeug-Lackiererei und Kfz-Restaurationsfirma und konzentriert sich auf die Instandsetzung von Oldtimern. Zum Team gehören außerdem Polier Holger Beckmann und Fahrzeuglackierer Peter Kaden.

Elena Klett und ihr Team haben die Jury der Stadt Uslar, die aus Vertretern der Stadtratsfraktionen und der Gruppe sowie der örtlichen Wirtschaft und dem Bürgermeister besteht, „in allen Belangen überzeugt“, sagte Torsten Bauer vor Vertretern aus Rat und Verwaltung bei der Preisverleihung.

Er selbst habe den Betrieb schon besichtigt und zeigte sich begeistert von den Ideen bezüglich der weiteren Planungen für den Innen- und Außenbereich und der Initiative, das Unternehmen auch überregional weiter zu positionieren. Feinschliff habe sich durch handwerklich qualitativ anspruchsvolle Arbeit an Automobilen sowie durch die Ausstattung mit modernsten Maschinen und der Nachnutzung einer alten Molkerei einen festen Platz als Aufbereiter zum Beispiel von Oldtimern geschaffen, sagte der Bürgermeister.

Durch die gute Marktanalyse und das damit verbundene beständige Auftragsvolumen sei das Unternehmen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und ein zuverlässiger und kontinuierlicher Arbeitgeber im Raum Uslar. Damit würden nicht nur bestehende Arbeitsplätze gesichert, sondern neue Arbeitsplätze geschaffen.

Damit habe sie nicht gerechnet, sagte Elena Klett bei der Preisverleihung und dankte der Stadt und vor allem ihrem Team. Sie dankte zudem Eltern und Freunden, ohne die sie den Aufbau der Firma mit ihrem Partner nicht geschafft hätte. Und sie hätten nicht gedacht, 2023 schon so weit zu sein. Konkret: Feinschliff sucht Mitarbeiter und will erweitern. Ab August komme zudem wieder eine Auszubildende an Bord. Bisher sei viel geschafft worden, zudem habe die Firma aber auch noch viel vor. Elena Klett betonte außerdem, froh zu sein, mit der Alten Molkerei so ein schönes Gebäude zu haben.

Mit dem Innovationspreis der Stadt Uslar sollen unter anderem Unternehmen ausgezeichnet werden, die mit ihrer Innovation die Wirtschaftsentwicklung und den Arbeitsmarkt positiv beeinflusst haben, sagte der Bürgermeister zum Hintergrund.

Der Preis sei eine Würdigung der Unternehmen und ihrer Führungskräfte, die mit ihrem Engagement die Wirtschaftskraft der Stadt in der Region stärken, so Bauer. Der Preis besteht aus einem Sandsteinsockel und einer Säule aus Holz, Metall und Glas. Die Materialien sollen für den Solling und den früheren Bergbau, die Tradition der holzverarbeitenden Industrie, moderne metallverarbeitende Betriebe sowie das Geistige und Visionäre stehen.

