Hobby-Horsing-Premiere auf dem Reiterhof - Ein Turnier ohne Pferde

Von: Roland Schrader

Teilen

Hervorragend präsentiert: Amelie Repik (rechts) und Anna Pister (von links) ehrten die Siegerinnen der S-Dressur des Hobby-Horsing-Turniers. Es waren Hanka Jaksteit,Laura Witte und Mizzi Mazur. © Roland Schrader

Fürstenhagen – Gewusel herrschte auf dem Reiterhof in Fürstenhagen. Der Reit- und Fahrverein Fürstenhagen hatte sein erstes Turnier auf dem Hof von Corinna Engelke organisiert. 25 junge Teilnehmer gingen insgesamt 100-mal an den Start. Statt auf Pferden oder Ponys „ritten“ sie jedoch mit Steckenpferden beim Hobby-Horsing-Turnier.

Dabei gab es sowohl Dressur- als auch Springprüfungen der Klassen E bis S. Auch eine „Hengstschau“. Echte Ponys waren aber nur am Anfang zu sehen, als die „Möhrchenbande“ als jüngste Gruppe des Reitvereins sich vorstellte.

„Spaß haben ist die Hauptsache“, sagte die zwölfjährige Amélie Repik, die seit 2014 reitet und seit 2019 Hobby- Horsing macht. Zusammen mit ihrer Freundin Anna Pister (Edermünde) hatte sie den „Candy-Cup“ in Fürstenhagen organisiert und wechselte sich mit ihr auch als Preisrichterin bei den Prüfungen ab. Auch die Sieger ehrten die Mädchen gemeinsam. Über sozialen Medien hatten beide zuvor Werbung für die zweite Auflage des Candy-Cups gemacht, Sponsoren organisiert, den Ablauf festgelegt sowie Siegerschleifen und Ehrenpreise besorgt. Aus Bonn, Bremen, Kiel und der Region waren die jungen Teilnehmer angereist, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Manche sind seit mehreren Jahren dabei, starteten aber auch in den Einsteigerklassen. „Beim nächsten Turnier werden wir in den einzelnen Klassen zwei Kategorien für jüngere und ältere Starter anbieten“, sagte Amélie Repik, die mit dem Ablauf des Turniers zufrieden ist.

Geschafft: Jella Schmitt (6) aus Gieselwerder durchlief den Parcours beim E-Springen fehlerfrei. © Roland Schrader

„Das war total mutig und super organisiert“, lobte Dinah Stollwerck-Bauer (Bollensen) als Vorsitzende des im vergangenen Herbst gegründeten Reit- und Fahrvereins.

Durch Hobby-Horsing werde die Fitness und das Gefühl für Bewegung trainiert, was auch beim Reiten wichtig sei, hieß es. Der Verein sei schon als gemeinnützig anerkannt und stehe vor der Anerkennung durch den Reitsportverband, so die Vorsitzende. Das erste Reitturnier soll voraussichtlich im kommenden Jahr stattfinden.

Amélie Repik leitet die Hobby-Horsing-Gruppe des Vereins, die außerhalb der Ferien immer samstags von 13 bis 14 Uhr auf dem Reiterhof in Fürstenhagen übt. Nach den Ferien wieder ab dem 19. August.

Hobby Horse bedeutet Steckenpferd

Der Begriff „Hobby-Horsing“ stammt aus dem Englischen und steht für Steckenpferd. Laut Wikipedia sei das eine Sportart mit Gymnastikelementen, bei der Bewegungsabläufe ähnlich wie bei Springreiten oder Dressur teils in Parcours nachgestellt werden – aber ohne Pferd. Stattdessen benutzen die Teilnehmer überwiegend Steckenpferde, runde Stöcker mit Plüsch-Pferdekopf. Finnland gilt als Ursprungsland von „Hobby-Horsing“. Dort gibt es sogar nationale Meisterschaften.

Kontakt per E-Mail: a.repik@outlook.de

Von Roland Schrader