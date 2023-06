Region hatte Glück trotz Unwetter - 80 Feuerwehrleute in Uslar und Bodenfelde bei 30 Einsätzen

Von: Jürgen Dumnitz

Teilen

Überflutet: Vom Buchenberg floss in Bodenfelde Wasser durch den Tunnel am Scharottweg (hinten) bis in den Reiherbach am Salzkotten. © Jürgen Dumnitz

Uslar/Bodenfelde – Im Vergleich zu anderen Regionen hatten Bodenfelde und das Uslarer Land noch Glück bei den teils heftigen Gewittern, die Donnerstagabend über dem Solling niedergingen. Das Fazit ziehen Uslars Stadtbrandmeister Nils Utermöhlen und Sven Koschol als stellvertretender Ortsbrandmeister in Bodenfelde. Rund 80 Feuerwehrleute waren bei gut 30 Einsätzen beteiligt.

Los ging es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr, als umgefallene Bäume auf der Eschershäuser Straße sowie zwischen Polier und Bodenfele und bei Wahmbeck zu beseitigen waren.

Umgestürzter Baum: Durch starke Windböen zu Beginn des ersten Gewittters wurde am Donnerstag auch an der Eschershäuser Straße in Uslar ein Baum umgeworfen. Die Feuerwehr zersägte den Stamm und räumte die Landesstraße wieder frei. © Jürgen Dumnitz

Nach den ergiebigen Regenfällen nach dem zweiten von Dauergrollen begleitetem Gewitter am späteren Abend erreichten Wassermassen auf beiden Seiten des Buchenbergs die Siedlungen. In Kammerborn und Sohlingen ergossen sich die Schlamm- und Wassermassen vom Buchenberg kommend auf der Bundesstraße 241 im Bereich der Ortsdurchfahrten, auf der Feuerwehrleute, Landwirte mit Treckern und weitere freiwillige Helfer beim Schlammschippen und Straßenreinigen halfen. In Bodenfelde wurden der Nienoverer Weg und der Scharottweg unterhalb des Buchenbergs zeitweise zum Bachbett. Zentimeterhoch floss alles durch den Tunnel über die Blumenstraße bis zum Salzkotten, wo die Fluten dann in den Reiherbach abflossen.

Überflutet: Vom Buchenberg floss in Bodenfelde Wasser durch den Tunnel am Scharottweg (hinten) bis in den Reiherbach am Salzkotten. © Sven Koschol Ortsfeuerwehr

Vollgelaufene Keller und Gebäude gab es laut Feuerwehr unter anderem in Schönhagen, Wahmbeck und Bodenfelde. Überflutungen gab es zudem an der Alleestraße in Uslar, wo die Feuerwehr die Gullydeckel öffnete, damit die Wassermassen die Engstellen schneller passieren konnten.

Außerdem halfen Uslarer Feuerwehrleute in Hardegsen mit Spezialpumpen aus und Lippoldsberger Feuerwehrleute bei Einsätzen in Bodenfelde. Gegen Mitternacht waren die Einsätze beendet.

Von Jürgen Dumnitz