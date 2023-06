Reitzentrum am Mühlenfeld - Städtebauliches Büro begleitet nötige Planänderungen

Soll abgerissen werden und einem Neubau weichen: Der Birkenhof an der Schwarzen Erde in Uslar. Archivfoto: Roland Schrader © Roland Schrader

Uslar – Wenn es nach der Stadt Uslar und der Lokalpolitik ginge, dann wäre das von einem Uslarer Investor vorgesehene Reittherapiezentrum auf dem Gelände des Birkenhofs an der Schwarzen Erde in Uslar längst realisiert. Das machte Ralf Mohr von der Stadtverwaltung in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschusses deutlich.

Grund für die Verzögerungen sei der Landkreis Northeim, der das langwierige Verfahren zur Änderung des Flächen- und Bebauungsplanes fordert. Der Kreis habe eine Übereinstimmung mit dem Raumordnungsprogramm gefordert.

Michael Keller vom gleichnamigen Büro für städtebauliche Planung (Hannover) präsentierte den Ausschussmitgliedern das Bauvorhaben am Mühlenfeld nördlich des Badelandes. Danach sollen die bisherigen Gebäude nach dem Besitzerwechsel abgerissen werden. An der Stelle will ein Bauherr neue Gebäude für ein Reittherapiezentrum und zusätzlich ein Wohnhaus auf dem Gelände für den Betreiber unterhalb des Grashauses am Verbindungsweg bauen lassen. Auf dem Mühlenfeld-Gelände sollen Pferde untergebracht, gepflegt, therapiert und ausgebildet werden, sagte Keller.

Es gebe keine Widerstände und bisher auch keine Hindernisse für das Vorhaben, alles sei bisher glatt gelaufen und aus seiner Sicht sei es daher sinnvoll, alle Pläne auf dem Weg bis zur Realisierung weiter voranzubringen. Aktuell sei man im Erkundungsverfahren. Es gehe dabei unter anderem auch um neu zu pflanzende Bäume und weitere Ausgleichsmaßnahmen.

Erst in gut zwei Monaten soll nach der jetzt vom Fachausschuss mehrheitlich beschlossenen öffentlichen Auslegung der Flächennutzungspläne über die eigentlichen Planänderungen abgestimmt werden, erklärte Mohr das Prozedere vor acht Zuhörern im alten Rathaus.

Auch Keller rechnet damit, dass die Gremien der Stadt im September/Oktober entscheiden und man dann die Bauanträge beim Landkreis stellen könne. Eine Beschleunigung des Verfahrens sei indes nicht möglich, machte der Diplom-Geograph deutlich, weil der Kreis die langwierige Bauleitplanung fordere.

Michael Keller © Jürgen Dumnitz

Auf Anfrage von Marlene Staab (Bunte Ratsgruppe) aus dem Fachausschuss sagte Keller, dass für die neuen Gebäude Gas- oder Ölheizungen nicht zugelassen würden, Pellet- oder Holzhackschnitzelanlagen indes schon.

Mathias Figge (SPD) nannte das geplante Reittherapiezentrum eine Bereicherung für Uslar. Sebastian Pfeiffer (für die FDP) sagte, dass es an der Stelle schon immer Pferde und Reitsport gab und das jetzt durch neues Engagement wiederbelebt werde. Auch Christiane Eichmann (UWG) und Uwe Dickhut (CDU) sprachen von einer Bereicherung durch die Investitionen.

Nach der einstimmigen Empfehlung des Wirtschaftsausschusses sollen die Änderungen des Bebauungsplans jetzt öffentlich ausgelegt werden, damit Bürger alles einsehen und mögliche Bedenken äußern können.

Das gilt auch für die ebenfalls ohne längere Diskussion einstimmig empfohlenen Änderungen des Flächennutzungsplanes, der anstelle einer landwirtschaftlichen Fläche (Weide) eine Wohnnutzung (Wohnhausneubau) vorsieht.

Von Jürgen Dumnitz