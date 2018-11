Riesenkrippe steht wieder vor der Kirche in Schönhagen

Schönhagen. In Schönhagen erkennt man die Vorweihnachtszeit immer an der Riesenkrippe, die an Martin-Luther-Kirche steht und durch die man durchgehen muss, will man ins Gotteshaus.

Der Stall vor der Kirche wurde von fleißigen Helfern aufgebaut und wird zum ersten Advent geschmückt sein und in die dunkle Nacht hinein leuchten. Ein Hirte mit seinem Schaf hält Wacht.

Nach und nach kommen mehr Figuren hinzu, bis am Heiligen Abend Maria und Josef samt Esel am Stall ankommen und das Kind in der Futterkrippe liegen wird. Bis dahin sind Maria und Josef noch unterwegs und finden bei Familien der Kirchengemeinde an drei Tagen eine Herberge: Auftakt der Aktion „Auf dem Weg zur Krippe“ ist am Dienstag, 4. Dezember, bei der Familie Drese in Polier, Amelither Str. 88. Weiter geht es am Donnerstag, 13. Dezember, bei Familie Hühne in Schönhagen, Lunaustr. 14, und am Dienstag, 18. Dezember, bei Familie Hüge, In der Spitze 3. Alle, die mögen, sind eingeladen, Maria und Josef Gesellschaft zu leisten.

Die „Herbergstreffen“ beginnen um 18.30 Uhr mit einer Andacht, danach gibt es Glühwein, Kinderpunsch, Würstchen und Lebkuchen sowie nette Gespräche. (fsd)

Rubriklistenbild: © Foto: Kirchengemeinde Schönhagen/nh