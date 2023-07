Sauberes Wasser für Uslar Land - Die Stadtwerke feiern 125. Geburtstag

Teilen

Uslar – Für die Uslarer brach vor 125 Jahren eine neue Zeit an, als sie erstmals nur den Wasserhahn aufdrehen mussten und dann sauberes Trinkwasser direkt in ihre Häuser floss. Bis dahin musste Wasser mühsam in Eimern etwa aus Quellen oder Brunnen geholt werden und dieses Wasser war dann oft von zweifelhafter Qualität.

Offene Wasserrinne auf der Langen Straße: Im Stadtarchiv schlummerte diese undatierte Aufnahme mit Blick aufs damals verputzte alte Rathaus. Oberflächen- und Schmutzwasser lief in einem Graben. © Stadtarchiv Uslar

Lange Zeit versorgte hauptsächlich der um 1220 angelegte Mühlengraben die Stadt mit Wasser. Er speiste auch die zahlreichen oberirdischen Rinnen, die durch die Uslarer Straßen führten und die Stadtbewohner mit Brauchwasser versorgten.

Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts sind Holzwasserleitungen belegt. Eine davon führte vom „Pferdewasser“ am Friedhof bis vor das Rathaus, wo der sogenannte „Piepenbrunnen“ stand. Oben auf dem Brunnenpfosten war der steinerne Löwe montiert, der heute auf der Säule vor dem Rathaus steht. Er wachte über die vier Metallrohre, die man Pfeifen nannte und aus denen das Wasser in ein Bassin plätscherte.

Holzwasserleitung: Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts gab es so ähnliche Leitungen in Uslar. ARCHIV © Privat nh

Eine Brunnen-Interessengemeinschaft sorgte ab 1813 dafür, dass in der Stadt drei öffentliche Brunnen gebaut wurden. Von den beiden Brunnen in der Langen Straße und einem weiteren in der Mühlenstraße konnten sich alle Bürger mit Wasser versorgen. Im Jahr 1898 gab es dann schon 16 öffentliche und fünf private Brunnen in Uslar.

Die Brunnen waren meist offen und frei zugänglich, sodass auch Unrat und Tierkadaver in sie hineingeraten konnten. Das führte immer wieder zum Ausbruch von Krankheiten, die ihren Ursprung in verunreinigtem Trinkwasser hatten und häufig auch Todesopfer forderten. Eine Typhuswelle führte schließlich 1895 dazu, dass sich der Magistrat erstmals Gedanken über den Bau einer Wasserleitung machte, die die Bürger mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser versorgen sollte.

Bald hatte der Bau einer zentralen Trinkwasserversorgung oberste Priorität. Vorträge wurden gehalten, Pläne geschmiedet und bestehende Anlagen in Dassel und Höxter besichtigt.

Die Stadt Uslar kaufte schließlich 1897 zwei Wiesen am Dakesbrunnen im Ital, die als Quellgebiet dienen sollten, und der Kreisausschuss vergab den Auftrag zum Bau der Leitung an den Wasserbaumeister Taaks sowie den Ingenieur Pfeffer. Uslarer Bürger, die bis zum 2. Juni 1898 einen Wasseranschluss beantragten, bekamen diesen kostenlos, wer sich später entschied, musste 100 Mark dafür zahlen.

Am 25. Oktober 1898 floss dann erstmals Wasser vom Quellgebiet im Ital oberhalb von Eschershausen durch die neue Wasserleitung in die Kernstadt. Die Verbraucher waren in zehn Klassen eingeteilt. Für einen einfachen Hausanschluss waren jährlich drei Mark Wassergeld zu zahlen, wer Vieh hielt, bezahlte mehr. Besitzer von Wasserklosetts, Pissoirspülungen und Springbrunnen mussten sogar bis zu 50 Mark jährlich zahlen.

Frisches Quellwasser: Der früherer Wassermeister Reinhard Borchert steht im Dezember 2008 in einem Druckausgleichsschacht im Ital. ARCHIV © Kornelia Schmidt-Hagemeyer

Der Bau und die Inbetriebnahme dieser ersten Uslarer Wasserleitung bildet das Fundament, auf denen sich die Stadtwerke Uslar GmbH entwickelt haben. Bis heute gehört die Bereitstellung von Trinkwasser, neben der Versorgung der Kunden mit Strom und der Entsorgung des Abwassers, zu den zentralen Aufgaben der Stadtwerke.

Durch die Gebietsreform vor fast 50 Jahren erstreckt sich ihre Zuständigkeit heute auch auf die Uslarer Ortsteile, die früher eigene Wasserleitungen unterhielten. Die erste Uslarer Wasserleitung war 23 000 Meter lang. Heute umfasst das Leitungsnetz rund 182 000 Meter und befördert etwa 800 000 Kubikmeter Wasser pro Jahr zu den Abnehmern.

Die Stadtwerke feiern ihren 125. Geburtstag am 18. August mit einem Tag der offenen Tür, zu dem alle Einwohner eingeladen werden. Im Mittelpunkt steht eine Ausstellung zur Geschichte der Stadtwerke, die auch ihre weiteren Aufgabenfelder beleuchtet und den Blick auf die Herausforderungen der Zukunft richtet. Auch ein Rahmenprogramm ist vorgesehen.

Von Daniel Althaus