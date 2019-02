SC Volpriehausen will mit Kampagne mehr Menschen für  Gesundheitssport gewinnen

Volpriehausen. Der SC Volpriehausen ist als 250. Verein in die Gym-Welt des Niedersächsischen Turnerbunds (NTB) aufgenommen worden. Das ist eine groß angelegte Kampagne, um mehr Menschen für die Vereine und ihre vielfältigen Angebote im Bereich Fitness und Gesundheit zu gewinnen.

Im Vordergrund steht, Menschen auf die vielfältigen Angebote der Sportverein im Land im Bereich Fitness und Gesundheit hinzuweisen. Der SC ist dabei am Mittwochnachmittag bei einem offiziellen Termin mit Vertreter des NTB aufgenommen worden: im Beisein von Präsidiumsmitglied Christoph Hannig und Regionalkoordinatorin Petra Pape. Vom SC waren vom Vorstand die Vorsitzende Sonja Gierke, die zweite Vorsitzende und Übungsleiterin Birgit Bauer, Schriftführerin Martina Scheike, Übungsleiterin Akka Bauche und die Beisitzer Melanie Warnecke und Werner Exner.

Die Initiative, sich für die Kampagne zu bewerben, kam von SC-Übungsleiterin Akka Bauche. Nun geht es darum, die Gym-Welt zu leben, rief Petra Pape vom NTB dazu auf, alle Gym-Welt-Angebote des NTB auch zu nutzen. Christoph Hannig vom Präsidium rief auf, die Kampagne zu verwenden, um Mitglieder in den Vereinen zu binden und neue zu werben, weil es inzwischen mehr Mitglieder in Fitness-Studios gebe als in Vereinen.

Zur Aufnahme in die Gym-Welt gab es für den SC Plakat und Urkunde und das Arbeitsbuch „Sportverein 2030“. Petra Pape sagte, dass der SC mit seinen Angeboten vor allem im Bereich der Fitness und Gesundheit die Kriterien für die Gym-Welt erfülle und jetzt daran weiter arbeiten solle. Pape: „Wir wollen, dass der Verein gesehen wird.“ Inzwischen beteiligen sich 285 Vereine an der Kampagne. Der Turnerbund wertet das als großen Erfolg, so Pape.

Der Turnerbund bietet nun Beratung und Unterstützung an und hat bei der Aufnahme in die Gym-Welt über die Regionalkoordinatorin die Gespräche aufgenommen. Dem SC ist dabei die Aus- und Fortbildung der Übungsleiter und die Unterstützung bei der Suche nach neuen Trainern am wichtigsten. Außerdem soll auch über zeitlich befristete Angebote im Gesundheits- und Fitnessbereich nachgedacht und überlegt werden, wie die Kampagne Gym-Welt zum Beispiel in die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SC in 2020 eingebunden werden kann. Zur Erklärung: Der SC ging 2002 aus dem 1930 gegründeten Turnklub und dem 1945 gegründeten TSV Volpriehausen hervor. fsd

Rubriklistenbild: © Foto: Frank Schneider