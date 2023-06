Schild gegen das Vergessen - Benannte Reiherbachbrücke soll an Juden im Ort erinnern

Teilen

Erinnerten an jüdische Mitbürger: Gemeinderatsvorsitzender Klaus Glaesner (von links) und Bürgermeister Gerald Wucherpfennig bei der Benennung der Röschen Kahlberg Brücke am Reiherbach. © Jürgen Dumnitz

Bodenfelde – Im 17. Jahrhundert habe ein Samuel Hecht als jüdischer Mitbürger in Bodenfelde gelebt, sagte der Gemeinderatsvorsitzende Klaus Glaesner am Freitag bei einer kleinen Feierstunde, bei der die Reiherbachbrücke am Salzkotten mit einem Schild „Röschen Kahlberg Brücke an der Mikwe“ benannt wurde.

Als Mikwe wird ein rituelles Bad bezeichnet, das religiösen Zwecken dient. Einst hätten sich Juden diesem Bad im Reiherbach unterzogen, sagte Glaesner vor rund 35 Zuhörern. Mit der Benennung der Brücke soll an das jüdische Leben im Weser-Ort erinnert werden.

Der in Bodenfelde lebende Sozialwissenschaftler Dr. Wolfgang Schäfer hatte eine solche Würdigung bei der Ausstellungseröffnung über jüdisches Leben im örtlichen Heimatmuseum angeregt. Realisiert wurde das nach einem einstimmigen Ratsbeschluss jetzt durch Bürgermeister Gerald Wucherpfennig und den Heimatverein, zu dessen Vorstand Glaesner auch gehört. Finanziert wurde das Schild mit Geld von den Fraktionsvorsitzenden.

Wucherpfennig wünscht sich, dass der Bereich zu einem Ort des Gedenkens gegen das Vergessen werden soll. Er erinnerte an die einstige Judenverfolgung und die systematische Vernichtung von mehr als sechs Millionen Juden während der Naziherrschaft.

Auch in Bodenfelde seien jüdische Mitbürger verfolgt, ausgegrenzt und diskriminiert worden. Es habe ein paar Familien gegeben, die im Weser-Ort gelebt und gearbeitet hätten. Einige flohen während der Kriegsjahre und emigrierte. Die blieben, wurden schließlich deportiert, so der Bürgermeister. Von Begegnungen mit Röschen Kahlberg sprach der frühere Müllermeister Walter Münder (88), der Zeitzeuge gewesen sei und sich sogar an die Plünderung der Wohnung der letzten Juden im Ort erinnerte, als man sie in Vernichtungslager abtransportiert habe.

Schild am Laternenpfahl: Den Weg am Reiherbach sei Röschen Kahlberg früher oft gegangen, hieß es bei der Benennung der bisher namenlosen Reiherbachbrücke. © Jürgen Dumnitz

Laut Klaus Glaesner eröffneten Simon und Rahel Kahlberg 1780 einen Kleinhandel in Bodenfelde. Ihre Söhne waren Calmann und Michael. 1825 sei die inzwischen abgebaute und in Göttinger neu aufgestellte Synagoge eingeweiht worden. Calmanns Sohn hieß Jonas, der mit Minna Dannenberg vier Kinder hatte: Karl 1862 bis 1919), Simon (1867 bis 1938), Moses (geb. 1864) und Rosa (geb. 1866), die Röschen genannt wurde.

Beide seien als letzte Juden am 20. Juli 1942 brutal von Gestapo-Leuten aus Bodenfelde abgeholt worden. Moses sei wohl nach Minsk gebracht worden und gilt als verschollen, Röschen kam am 13. September 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt um. jde