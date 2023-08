Sechs super Sommercamps - Positive Bilanz des Schoninger Sportclubs

Teilen

Klassiker bei den Sommercamps des SC Schoningen auf der Jahnwiese vor der Turnhalle war unter anderem das Stockbrotbacken. © Sportclub Schoningen

Schoningen – „Die zweite Saison der Sommercamps in Schoningen erwies sich trotz widriger Wetterbedingungen als ein unglaublicher Erfolg.“ So fällt die Bilanz des SC Schoningen aus, der insgesamt 225 Kindern im Alter von fünf bis 13 Jahren eine Fülle von Aktivitäten bot.

Wichtig war dem SC, der die Camps für die Stadt Uslar ausrichtete, bei den jungen Teilnehmern die Begeisterung für Abenteuer im Freien zu wecken. Nach dem Auftakt-Erfolg in 2022 waren sechs Camps mit 240 Plätzen das Ziel für 2023.

Jeweils montags füllte sich das Campgelände an der Turnhalle, als die Teilnehmer mit ihren Eltern ankamen. Obwohl der Himmel gerade in den Wochen zwei bis fünf bedrohlich grau aussah, berichtet der SC, ließen sich weder die 30 Betreuer (aus Stade, Bremen, Magdeburg, Potsdam, Saarbrücken, Göttingen und Uslar) noch die Kinder davon abhalten, das Beste aus der Situation zu machen. Das Bastelbudget wurde weit überschritten.

Jede Situation wurde gemeistert, berichtet SC-Vorsitzender Jörg Grabowsky: Ein Kind hatte einen Wackelzahn und war traurig und voller Heimweh, weil es sich von der Zahnfee einen Trecker gewünscht hatte. Der verdutzte Junge staunte am nächsten Morgen nicht schlecht, als Hartwig Müller-Wennehorst aus Schoningen mit seinem Trecker kam und mit ihm eine Runde drehte.

Trotz des unbeständigen Wetters gelang es laut SC mit dem Camp-Team, ein vielfältiges Programm anzubieten mit Spielen, Naturerkundungen, Bastelstunden, Wanderungen, mit 48 wechselnden Workshops von Handball, Fußball, dem Besuch bei der Feuerwehr bis hin zum Tennis, Schwimmen, Reiten und Orientierungslauf. Auf diesem Wege, so der SC, wurden die Kinder auf neue Ideen gebracht und die Eltern motiviert, ihre Kinder für den Vereinssport zu begeistern.

Höhepunkte der Camps, über das auch im Stadtradio Göttingen am heutigen Donnerstag ab 20 Uhr in der Sendung „HGs Hausmusik“ mit Hans-Georg Gloger berichtet wird (Internet http://player.stadtradio-goettingen.de/common/player und über UKW: Frequenz ist 107,1 MHZ), waren die Touren vom Badeland zum Camp mit dem Party-Bus des Volpriehäuser Landhotels Am Rothenberg. Täglich gab es Treffen am Lagerfeuer zur Besprechung, täglich Berichte auf Facebook, die pro Woche Reichweiten von 15 000 erzielten.

Zudem lobt der SC die Kreativität. Als Beispiel nennt SC-Chef Jörg Grabowsky die wöchentliche Aktion „Sommercamp sucht den Superstar“ mit Hans-Georg Gloger und die einstudierten Camp-Tänze: „Tolle Choreografien und unglaublich viel Spaß sind entstanden.“

Tränenreich waren die Abschiede an den Freitagen, so der SC, der zum Trost Überraschungen parat hatte: Die Kinder erhielten ein T-Shirt und eine Camp-Zeitung mit Berichten und Erinnerungen. fsd