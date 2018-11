Solling-Blaskapelle bietet Rundumpaket für Nachwuchsmusiker

Die Solling-Blaskapelle Schönhagen hat ein ausgeklügeltes Konzept erarbeitet, um Nachwuchsmusiker zu bekommen.

Schnuppernachmittag heißt es alle zwei Jahre bei der Solling-Blaskapelle Schönhagen. Dann sitzen die Musiker in ihrem Übungsraum im Hotel Fröhlich-Höche und bieten allen Besuchern, vor allem Kindern, an, ihre Instrumente auszuprobieren.

Dabei ist der Schnuppernachmittag nur ein Teil des Erfolgsrezepts, das dazu führt, dass die Solling-Blaskapelle immer neue Nachwuchsmusiker bekommt und über ein Jugendorchester verfügt, das von sich reden macht.

Kooperation mit Schule

Vorsitzender Albert Grote erläutert, dass die Solling-Blaskapelle breit gefächert vorgeht. Ziel: Kinder sollen an Musik herangeführt werden, zum Beispiel durch Früherziehung mit Blockflöte und einfachen Liedern. Schritt für Schritt werden weitere Möglichkeiten aufgezeigt und angeboten. So stellt die Solling-Blaskappelle Instrumente und Noten, arbeitet mit der Musikschule Oberweser zusammen und kooperiert mit der Sollingschule Uslar, was die Nachmittagsbetreuung auf dem Sektor Musik angeht. Nicht zuletzt vermitteln die rührigen Blasmusikanten aus Schönhagen Lehrgänge an der Musikschule Altgandersheim.

Vorsitzender Grote nennt es ein Rundumpaket, das die Blaskapelle für den Nachwuchs anbietet und in die Lage versetzt, sich weiterhin keine Nachwuchssorgen machen zu müssen.

Im Jugendorchester, das wie die Solling-Blaskapelle von Tammo Wüsthoff geleitet wird, sind derzeit 15 Kinder- und Jugendliche aktiv. Unter anderem werden sie auf dem Weihnachtsmarkt in Uslar spielen und freuen sich schon jetzt darauf.

Und über die Musik und Probenwochenenden mit Übernachtungen hinaus stehen zum Beispiel Ausflüge auf dem Programm. Beim Schnuppernachmittag sitzen ständig Kinder und Jugendliche im Orchester und probieren sich am Schlagzeug, an der Klarinette und anderem Blasinstrumenten aus. Es mischt sich zu einer heiteren Geräuschkulisse. Manche freuen sich schon, wenn sie überhaupt einen Ton erzeugen. Kurze Zeit später füllen sich die Reihen auf, und das Jugendorchester gibt ein Musikstück zum Besten, damit die Gäste einen Eindruck gewinnen, wie es klingen soll, wenn man schon mehr gelernt hat.

Danach geht es ganz zwanglos mit dem Schnuppern weiter, oder man unterhält sich bei Kaffee und Kuchen über Musik und wie man ihr näher kommen kann. „Von der Schülerin bis zum Rentner: Alle, die Spaß an Blasmusik haben, sind bei uns willkommen“, steht auf der Internetseite. Beim Schnuppernachmittag merkt jeder Besucher: Das ist auch so gemeint.

Von Frank Schneider