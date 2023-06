Solling-Vogler-Region wird größer - Vorstand des Tourismusvereins stimmt für Neuaufnahme der Stadt Hardegsen

Von: Jürgen Dumnitz

Ist eines der Haupt-Standbeine der Solling-Vogler-Region: Der Fahrradtourismus an der Weser. Unser Bild entstand an der Fähre in Wahmbeck. © Jürgen Dumnitz

Neuhaus – Einstimmig hat der Vorstand des Vereins Solling-Vogler-Region (SVR) im Weserbergland in seiner jüngsten Sitzung die Stadt Hardegsen als neues Mitglied aufgenommen. Das gilt rückwirkend ab dem 1. Januar dieses Jahres, sagte Uslars Bürgermeister Torsten Bauer als Vorsitzender des Vereins am Donnerstag am Rande der Mitgliederversammlung, die im Anschluss an die Vorstandssitzung im Haus des Gastes in Neuhaus stattfand.

Zugestimmt wurde der Neuaufnahme bereits in der Mitgliederversammlung 2022.

Somit gehören jetzt neben Neuling Hardegsen alle Städte und Gemeinden des Landkreises Holzminden, die Städte Uslar und Dassel sowie die Gemeinden Wesertal und Bodenfelde zur Solling-Vogler-Region.

In seinem Jahresbericht machte SVR-Geschäftsführer Manuel Liebig (Bevern) deutlich, dass der Radtourismus mit der wichtigste Bereich sei und er freute sich über die Zertifizierung als Niedersachsens erste Qualitätsregion Wanderbares Deutschland im Januar 2022 in Kooperation mit dem Naturpark Solling-Vogler, den Niedersächsischen Landesforsten und vielen ehrenamtlichen Wegepaten. Da werde jüngerer Nachwuchs benötigt.

Unterschrieben die Neuaufnahme: Lars Gunnar Gärner (links) und SVR-Vorsitzender Torsten Bauer. Rechts SVR-Geschäftsführer Manuel Liebig. © Solling-Vogler-Region/nh

Durch die Qualifizierung spiele man jetzt „in der Bundesliga mit“, doch der Arbeitskräftemangel werde auch bei den gastronomischen Betrieben in der Region deutlich, heißt es weiter in seinem Bericht. Die Folge seien eingeschränkte Öffnungszeiten, ein Ausbau von Ruhetagen und ein reduziertes Mittagsgeschäft, bedauerte Liebig. Das fünfköpfige SVR-Team wolle unterstützend helfen, Ideen seien aber gefragt, weil teils auch an den Qualitätsregion-Wanderwegen Einkehrmöglichkeiten für Gäste fehlen.

Der SVR-Geschäftsführer sagte vor 25 Mitgliedern, dass im vergangenen Jahr ein Anstieg der Pauschalreisen verzeichnet wurde. Die guten Vor-Corona-Zahlen für Besucher in der „Wilden Heimat“, wie sich die Region vermarktet, seien aber noch nicht wieder erreicht. Eine touristische Erweiterung im Bereich Mountainbiking sei ungewiss, da habe ein beteiligter Verein im Vorfeld „übers Ziel hinausgeschossen“, so Liebig.

Im Bereich Marketing setze der Verein auf die „Wilde Heimat“. Damit werde unter anderem auf Messen, an Bussen und Bahnen und in Bahnhöfen für die Zweiturlaubsregion geworben. Und bei seiner Regionalmarke Echt! werde die SVR an den strengen Aufnahmekriterien festhalten.

Im Wirtschaftsplan für dieses Jahr sind Ein- und Ausgaben in Höhe von rund 695 000 Euro vorgesehen.