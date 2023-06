Ständchen für Marina - Chor „Joy of Music“ feiert Scheunenfest mit über 100 Gästen

Von: Roland Schrader

Dankeschön: Der Chor ist hier mit seinem Vorsitzenden Heiko Helmbrecht (links), Marina Solowjewa (Mitte) und Gitarrist Henning Gehrke (rechts) zu sehen. © Roland Schrader

Wiensen – Damit hatte Chorleiterin Marina Solowjewa nicht gerechnet. Mitten beim Scheunenfest des Wienser Chores „Joy of Music“ musste sie den Dirigentenstab bei Seite legen, um einmal zuzuhören. Vorsitzender Heiko Helmbrecht gratulierte ihr zum 25-jährigen Dienstjubiläum.

Die Fürstenbergerin war schon beim Vorgängerchor, dem Männergesangverein Wiensen, Chorleiterin und übernahm 2006 die musikalische Leitung des Nachfolgechors „Joy of Music“. Für so viel Engagement hatte der Vorsitzende gleich drei Geschenke dabei: Neben einem Präsentkorb und einem Korb voller Blumen gab es noch ein Loblied. Chormitglied und Ortsbürgermeister Henning Gehrke hatte es eigens für die Chorleiterin komponiert. Gehrke spielte Gitarre und sang das Lied zusammen mit dem Vorsitzenden. „Danke, dass es dich gibt – es ist ein Geschenk für uns“, sang das Duo und lockte bei Marina Solowjewa Tränen hervor. Schließlich habe die Chorleiterin aus dem Projektchor einen Erfolgschor gemacht.

Während des Scheunenfestes erhielt Dirk Michael Lange für seine 25-jährige fördernde Mitgliedschaft eine Auszeichnung. Bei dem Fest in Gehrkes Scheune gab der Chor den über 100 Besuchern einen Einblick in sein großes Repertoire. So trugen die Sängerinnen und Sänger „Die Rose“, „Heaven is a wonderful place“ und „Küss mich, halt mich, lieb mich“ vor.

Aus gegebenem weltpolitischen Anlass sangen sie auch ihr neu einstudiertes Lied „Make love, not war“.

Wer Lust hat, beim gemischten Chor „Joy of Music“ mitzusingen, ist bei den wöchentlichen Übungsabenden willkommen. Sie finden in der ferienfreien Zeit donnerstags ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Gesungen werden sowohl Volkslieder als auch moderne Stücke auf Deutsch und Englisch. Der Chor will im kommenden Jahr groß feiern, denn da jährt sich die Gründung des Vorgängerchores, des MGV, zum 150. Mal.

