Ständchen im Freibad - Heeresmusikkorps Kassel pflegt Kontakte zum Schüttenhoff

Beim Treffen zur Kontaktpflege spielte das Heeresmusikkorps Kassel in Zivil vor Mitgliedern des Bodenfelder Stabes und Einheitsführern mehrere Musikstücke als Anerkennung für die gute Aufnahme.

Bodenfelde – Wenige Tage, nachdem das Heeresmusikkorps Kassel (HMK) seine Teilnahme als Festkapelle beim Bodenfelder Schüttenhoff zu Pfingsten 2024 zugesagt hat, reisten die Musiksoldaten zur Kontaktpflege nach Bodenfelde an – aber erst, nachdem sie vorher einen Leistungsmarsch über sechs, neun oder zwölf Kilometer absolviert hatten.

50 der fast 60 Musiker nahmen daran teil. In den vergangenen sechs Jahren hatten sie diesen jährlich vorgeschriebenen Marsch für das Leistungsabzeichen für die individuellen Grundfertigkeiten (neben Sport und Schießen) auf einer mehrfach abgelaufenen drei Kilometer langen Asphaltstrecke entlang einer Bahnlinie bei Kassel absolviert. Diesmal waren die Soldaten und Soldatinnen froh über die angenehmere Waldstrecke am Buchenberg. Jens Rölke, stellvertretender Vorsitzender der Schüttenhoffgesellschaft, marschierte als Ortskundiger mit. Am Dicken Stein hatte Peter Götze eine Getränkeversorgung aufgebaut.

Am Ziel im Freibad stürzten sich einige nach dem Umziehen ins Wasser. Die 20 Schüttenhoff-Mitglieder, darunter Schlachtermeister Marco Schafft, hatten im Bad Essen und Getränke für die Gäste aus Kassel vorbereitet.

Zum Dank traten die Musiker auf der Wiese zu einem Ständchen an, boten im vollen Orchesterklang mehrere Musikstücke, neben Märschen auch der „Jäger aus Kurpfalz“. Dass sie auch andere Musikrichtungen wie Pop und Rock beherrschen, können Interessierte beim Wohltätigkeitskonzert erleben, dass das Heeresmusikkorps am 17. Oktober in der Bodenfelder Schulsporthalle geben will. Die genaue Musikfolge steht noch nicht fest.

Immerhin verriet der Leiter des HMK, Oberstleutnant Tobias Terhardt, dass es eine neu arrangierte Version des 1974 zum 300-jährigen Jubiläum von HMK-Major Wolfgang Rödiger komponierten Schüttenhoffmarsches geben werde. Ein Mitglied des HMK hat sich die Mühe gemacht, die Noten für große Orchesterbesetzung zu transkribieren und für die einzelnen Instrumente anzulegen.

Bei den Soldaten, von denen nur wenige einen Schüttenhoff selbst erlebt haben (zuletzt 2014, weil das HMK 2019 pausierte), kam der Besuch in Bodenfelde gut an. Es sei gut gewesen, einmal eine lange Strecke zu laufen statt nur im Kreis, hieß es. Und die Strecke und Landschaft seien toll gewesen: „Ein echtes Highlight, das können wir wiederholen.“

Oberstleutnant Terhardt sagte am Ende, dass Tradition und Brauchtumspflege eine entscheidende Verbindung zwischen dem Heeresmusikkorps und dem aus dem Bürgerwehrgedanken entstandenen Schüttenhoff bildeten. Ohne derartige Traditionen gebe es auch die Militärmusik nicht, die von Menschen über Generationen weitergegeben wurde.

Terhardt dankte den Bodenfeldern für ihr Engagement, ihr inzwischen weithin einmaliges Brauchtum weiter zu pflegen und weiterzugeben.

