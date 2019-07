Stall in Ahlbershausen ist voller Schwalben

Außergewöhnlich große Population

+ © Foto: Frank Schneider Viel los im Stall: Rauchschwalben am und im Nest. Es herrscht Hochbetrieb. © Foto: Frank Schneider

Ahlbershausen – Bei Borcherts auf dem Hof in Ahlbershausen herrscht in der Luft und im Stall zurzeit Hochbetrieb: 30 Rauchschwalben-Paare brüten im Stall, so viele wie noch nie, berichtet Hans-Joachim Borchert, bekannt auch als Ahlbershäuser Ortsbürgermeister.