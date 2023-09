Start für den Waldkindergarten in Fürstenhagen

Von: Gudrun Porath

Der Waldkindergarten „Die Waldgeister“ ist offiziell eröffnet: Der Vorsitzende des Trägervereins, Sebastian Liekefett (rechts am Pult), bedankte sich bei allen Unterstützern und Helfern. © Gudrun Porath

Einmal quer durchs Dorf, die Heerbergstraße hoch und dann immer geradeaus bis tief in den Wald hinein. Da ist er, der Waldkindergarten „Die Waldgeister“, der jetzt offiziell eröffnet wurde.

Fürstenhagen – Insgesamt 15 Kinder ab drei Jahren können im Waldkindergarten montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr betreut werden. Der Vorsitzende des Trägervereins des Waldkindergartens, Sebastian Liekefett, erinnerte in seiner Rede an das Engagement und die Unterstützung vieler, die nötig waren, um die Idee zu verwirklichen. Initiiert wurde das Projekt von Lina Weihmayr, selbst Erzieherin, die Anfang 2021 nach Fürstenhagen gezogen war und bereits Erfahrung in diesem Bereich hatte. Anfang 2022 wurde das Projekt im Rat der Stadt Uslar vorgestellt, und im Laufe des Frühjahrs 2022 gründeten die Eltern von zwölf Kindern den Verein „Die Waldgeister - Waldkindergarten Fürstenhagen e. V.“.

„Herr Rackwitz hat uns mit seiner positiven Art und seinem Zuspruch sehr engagiert vertreten und der gesamte Stadtrat mit Herrn Bauer hat den Plänen einstimmig zugestimmt“, bedankte sich Liekefett bei den örtlichen Gremien, die auch die veranschlagten Kosten von rund 25 000 Euro genehmigt hatten. Wie nötig diese Unterstützung war, zeigte der Weg zur Betriebsgenehmigung, den sich der Verein einfacher und vor allem kürzer vorgestellt hatte, denn die Eröffnung war bereits für das vergangene Jahr geplant.

Das 5000 Quadratmeter große Grundstück, auf dem der Kindergarten jetzt steht, sei in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Münden gefunden worden, berichtete Liekefett. Es wurde gekauft und steht dem Kindergarten im Rahmen eines Gestattungsvertrages, den alle Beteiligten Anfang 2023 unterzeichneten, mietfrei zur Verfügung.

Bereits im November 2022 hatte der Verein einen Bauantrag gestellt, weil das auf dem Gelände stehende Fachwerkhäuschen saniert und zwei Komposttoiletten gebaut werden sollten. Aktuell wird noch an einem Vordach gearbeitet, unter dem später der Vorschulunterricht für die Kindergartenkinder stattfinden soll. Die Baugenehmigung dafür wurde im März 2023 erteilt, die Bauabnahme durch den Landkreis erfolgte im Juni.

Ein Ausweichquartier für schlechtes Wetter, wenn die Betreuung im Wald nicht möglich ist, wurde in Fürstenhagen gefunden. Die Kirchengemeinde überließ dem Waldkindergarten ihren Gemeindesaal. Auch Mobiliar von der Kirchengemeinde Fürstenhagen, der Kirchengemeinde Schoningen und dem dortigen Kindergarten wurde übernommen.

Schließlich bedankte sich Liekefett beim Ortsrat Fürstenhagen für die Unterstützung und bei den Eltern und Fördermitgliedern des Vereins, die in 400 Arbeitsstunden geholfen haben, das Gelände freizuschneiden und den Totholzwall als natürliche Begrenzung ringsum anzulegen.

Drei Plätze im Waldkindergarten stehen für Kinder aus der Gemeinde Wesertal zur Verfügung. Deren Bürgermeister Cornelius Turrey lobte die Beharrlichkeit des Trägervereins im Genehmigungsverfahren und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Uslar. Für den erkrankten Bürgermeister Bauer betonte dessen Stellvertreterin Nicole Elias, dass das Konzept eine positive Ergänzung für die Uslarer Kindergartenlandschaft darstelle und der Betrieb dem Bedarf an Betreuungsplätzen entspreche. zyp

Sitzkreis im Wald: Lina Weihmayr (rote Jacke) leitet den Waldkindergarten und führte die Gäste der Eröffnung über das Gelände. © Gudrun Porath

Komfortabel: Zwei nagelneue und kindgerechte Komposttoiletten wurden installiert. © Gudrun Porath