Stöbern, Shoppen, Speisen - Stadtflohmarkt mit Programm und verkaufsoffenem Sonntag

Der Landauer ist beim ersten Uslarer Stadtflohmarkt am 20. August das wohl größte Verkaufsobjekt. Jürgen und Jutta Fischer aus Vahle bieten die historische Kutsche an. Jürgen Fischer, der für Uslar die bekannte Figur des Redner Bode verkörpert, hat sich für das © Frank Schneider

Uslar – Der erste Stadtflohmarkt am Sonntag, 20. August, in Uslar nimmt langsam Formen an. Bisher sind knapp 30 Flohmarktstände angemeldet, über ein Dutzend Geschäfte nehmen den verkaufsoffenen Sonntag wahr, acht gastronomische Betriebe sorgen für Getränke und ein Essensangebot, und ein Rahmenprogramm ist ebenfalls organisiert.

Die Idee ist, nicht nur zum Stadt-Flohmarkt Besucher in die Stadt zu locken, sondern mit dem verkaufsoffenen Sonntag, einer kleinen Schlemmermeile und einem Rahmenprogramm weitere Angebote zu schaffen, die Innenstadt zu besuchen.

Beginn für den Flohmarkt ist um 11 Uhr. Die Stände stehen an der Langen und an der Kurzen Straße. Anmeldungen sind noch bis Freitag, 18. August, möglich bei Leah Bunke, Tel. 0 55 71/30 71 08, oder Claudia Filpe, 30 72 20.

An dem verkaufsoffenen Sonntag beteiligen sich über ein Dutzend Innenstadtgeschäfte, darüber hinaus gibt es Bratwurst vom Grill, Pommes, Crêpes, Mettwurst, Frühlingsrollen und Getränke, Eis und süße Speisen, Kaffee zum Mitnehmen und Kuchen, ferner die bekannten Angebote der gastronomischen Betriebe.

Das Rahmenprogramm sieht vor ab 12.30 Uhr einen Auftritt des Duos Marina und Kurt Peschanel (Gesang und Gitarre), ab 14 Uhr das Duo „Die Stieties“ aus Bodenfelde, ab 15 Uhr Bilderbuchkino „Das NEINhorn“ in der Stadtbücherei und ab 16 Uhr Clownzauber „Bum & der Zirkus“ (Clowntheater von Hannes Lülf aus Göttingen) an der Langen Straße. Darüber hinaus werden eine Hüpfburg, Dosenwerfen und Buttons herstellen angeboten.

Den Auftritt des Clowns übernimmt der Stadtjugendring, die Hüpfburg stellt das Autohaus Siebrecht kostenfrei zur Verfügung.

Der Flohmarkt findet an der Langen und Kurzen Straße statt. Die Teilnehmer parken nach dem Entladen auf dem Graftplatz, auf dem Parkplatz hinter den Stadtwerken oder auf den Parkplätzen an der Wiesenstraße.

Die Standgebühr kostet 5 Euro (Standgröße maximal 5 Meter Frontlänge). Der Aufbau ist vor 9 Uhr untersagt, der Verkauf vor 11 Uhr auch.

Am Flohmarkt beteiligen sich unter anderem auch die St.-Johannis-Stiftung im Kirchspiel Uslar und der Reiterverein Vahle mit Reitsportartikeln. Zu den Schätzchen gehört der Landauer von Jürgen und Jutta Fischer (Vahle). Die historische Kutsche, die früher Jutta Fischers Vater Heinz Schulze aus Uslar gefahren hat, stand ganz lange als verborgener Schatz im Hinterhof. fsd