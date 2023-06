Stretch-Seile für zwei Linden - Stefan Riehm sichert Astwerk an betagten Graft-Bäumen

Von: Jürgen Dumnitz

Arbeitsplatz zwischen dem Astwerk: Baumexperte Stefan Riehm vom städtischen Bauhof befestigte die Hohlmantelseile im oberen Drittel des Lindenbaums. © Jürgen Dumnitz

Uslar – Um die Standsicherheit von zwei der fünf Lindenbäume auf der Graftstraße in Uslar möglichst lange zu gewährleisten, hat der Baumkletterer, Baumexperte und Bauhof-Mitarbeiter Stefan Riehm diese jetzt gesichert. Dafür kletterte er zu Beginn der Woche in die Kronen und verband die dicksten Äste mit Hohlmantelseilen. Die anderen drei Bäume seien intakt und bräuchten keine Verspannung.

Im oberen Drittel der Krone wurden fünf bis sechs Äste mit den elastischen Spezialseilen untereinander verbunden. Das soll wie ein Korsett wirken und ein Abbrechen der Äste etwa bei Sturm nach Möglichkeit verhindern.

Zuvor hat Riehm die Stadtbäume routinemäßig kontrolliert und begutachtet. „Was wir hier machen, ist eine Baumpflege, die dafür sorgen soll, dass die betagten Bäume möglichst lange erhalten bleiben und nicht wegen Schädigungen abgesägt werden müssen“, sagt Riehm.

Die Bäume an der Graftstraße brauchen seiner Einschätzung nach besonderen Schutz, weil sie auf nur wenig asphaltfreier Fläche zwischen den Parkplätzen und der Fahrbahn wachsen müssen. Wenn man die Äste mit dem verzweigten Kronenaufbau stark kürzen oder gar „auf den Stock setzen“ würde, sei nicht auszuschließen, dass sich der Baum nicht erholt und trocken wird.

Pro Baum hat Riehm kletternd jeweils etwa zehn Meter Spezialseil in den beiden Linden montiert. Damit die Rinde nicht verletzt wird, wurden die Stellen, an denen die Hohlmantelseile anliegen, zuvor mit einem Kambiumschutzgeflecht versehen. Die bis zu zehn Prozent elastischen Seile müssten so angeordnet werden, dass sich der Baum bei starkem Wind nicht mit der kompletten Krone „aufschaukelt“ und bricht, weist Riehm auf die besondere Statik der Lindenbäume neben der Stadtverwaltung hin.

Bereits vor mehreren Jahren seien die aststarken Bäume ein Stück weiter unten gesichert worden. Damals noch mit Stahlseilen, die nicht elastisch sind. Diese angebrachten Verbindungen bleiben auch weiterhin erhalten und werden nicht abgebaut.

Sicherung in den Kronen: Der zweite und dritte Baum (von links) der insgesamt fünf Linden auf der Graftstraße wurden mit Spezialseilen gesichert, damit die schweren Äste nicht abbrechen. © Jürgen Dumnitz

Die Kletteraktion im während der Maßnahme abgesperrten Bereich sorgte bei etlichen Passanten für Aufmerksamkeit. Einige hätten interessiert gefragt oder Bilder vom „kletternden Mann im Baum“ gemacht, sagte Riehm. Das Klettern mache ihm Spaß im Berufsalltag, sei aber auch ziemlich anstrengend, erzählt der Bauhof-Mitarbeiter, der in seiner Freizeit auch als Radfahrer, Läufer und Triathlet unterwegs ist.

Für Aufsehen sorgten im Bereich des Graftplatzes und der Graftstraße in der jüngeren Vergangenheit vor allem zwei Baumfällaktionen: Im Februar 1999, als eine alte und geschädigte Linde vor dem damaligen Gebäude des Polizeikommissariats (Altes Gericht) abgesägt werden musste, und im Dezember 2013, als die befallene Luther-Eiche nicht mehr zu retten war und Stück für Stück abgesägt werden musste.

