Studien zum Neustädter Platz - Entwicklung des Areals ist Teil des Masterplans

Von: Jürgen Dumnitz

Teil eines Studiengangs der Technische Hochschule Ostwestfalen: Landschaftsarchitektur-Studenten in Höxter können sich mit der Freiraumgestaltung des Neustädter Platzes in Uslar beschäftigen. Wirtschaftsförderin Stefanie Möhlenhoff rechnet damit, dass bis März 2024 Ergebnisse vorliegen. © Jürgen Dumnitz

Uslar – Studenten der Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Campus Höxter) wollen sich mit der Neugestaltung des Neustädter Platzes in Uslar beschäftigen. Darüber freut sich die Wirtschaftsförderin Stefanie Möhlenhoff, die sagt, dass der Entwurf in der Objekt- und Freiraumplanung eine weitere Maßnahme des Masterplans fürs Stadtgebiet ist.

„Die Entwurfsplanung des Neustädter Platzes ist nun ein offizielles Pflichtfach der Landschaftsarchitektur an der Uni“, heißt es von Möhlenhoff. Der Platz habe laut Einschätzung der Wirtschaftsförderin „seine besten Zeiten lange hinter sich“ und biete „deutliches Verbesserungspotenzial“.

Obwohl der Platz in Teilen unversiegelt ist, wirkten die Grünflächen ungepflegt. Auch die Historie als Platz vor der Altstadt, der einst mit dem Bau des Schlosses entstand, sei nicht sichtbar, bedauert sie.

Durch das insgesamt negative Erscheinungsbild der Fläche an der hochfrequentierten Bundesstraße 241 im Bereich der Ortsdurchfahrt und zugleich am Eingang zur Altstadt trage der Neustädter Platz „derzeit leider nicht zum guten Stadtimage bei“, bedauert die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.

Der Masterplan, den der Stadtrat 2019 beschlossen hat, sei ja ein Gesamtkonzept zur Attraktivierung und Belebung der Altstadt, zu der auch der Bereich des Neustädter Platzes gehört. Nachdem bereits seit drei Jahren einzelne Maßnahmen des Plans umgesetzt wurden, rücke jetzt der Neustädter Platz in den Fokus. Sie als Wirtschaftsförderin halte die Umgestaltung und Verbesserung des Platzes für unerlässlich.

Auch Uslars Bürgermeister Torsten Bauer freut sich, dass es dank der guten Zusammenarbeit der Stadt mit der Uni an dem Bauprojekt „Lavespark“ bereits gelungen ist, die Dekanatsleitung der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe jetzt zu einem weiteren kooperativen Projekt mit und in Uslar zu überzeugen. Die Objekt - und Freiraumplanung des Neustädter Platzes wird in den Lehrplan des Wintersemesters 2023/24 der TH als Modul „Planungsprojekt Freiraum“ aufgenommen.

Für die Studenten ist die Entwurfsplanung ein prüfungsrelevantes Pflichtfach und somit verpflichtender Bestandteil des Bachelor-Studienganges der Landschaftsarchitektur für das Wintersemester. Ziel sei ein Entwurf zur Umgestaltung des Platzes. Ergebnisse erwartet Möhlenhoff bis Ende März des nächsten Jahres.

Das Gebäude selbst steht wegen der typischen Nierenform seit Jahren unter Denkmalschutz. Es ist auch deshalb nicht Bestandteil der Entwurfsplanung der Studenten.

