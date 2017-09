Tag der Region in Volpriehausen: Sonne, Vielfalt, gute Laune

775-Jahr-Feier

Volpriehausen. Die Organisatoren des Tags der Region in Volpriehausen hatten das Glück des Tüchtigen: Sowohl zum Festakt am Samstag, vor allem aber zum Tag der Regionen am Sonntag spielte das Wetter mit und bescherte den rührigen Volpriehäuser Gastgebern mehrere tausend Besucher.