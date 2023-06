Tanzfläche bog sich vor Hitze - Mitarbeitertreffen der ehemaligen Discothek Meeting

Teilen

Hatten sich viel zu erzählen: Die Mitarbeiter der ehemaligen Discothek Meeting trafen sich nach langer Zeit um ersten Mal wieder. Harald Woythal (vorn, dritter von rechts) betrieb das Lokal einst zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Hans-Jürgen Holst. © Gudrun Porath

Uslar – Mittlerweile ist die Discothek Meeting seit über 25 Jahren geschlossen. Kürzlich trafen sich Meeting-Gäste zur Revival-Party im Kulturbahnhof – jetzt traf sich die Belegschaft der einstigen Kultdisco im Gasthaus Johanning in Eschershausen.

Das waren noch Zeiten, als klar war, wohin es am Donnerstagabend oder am Wochenende ging: Ganz klar ins Meeting, da war man sich beim Treffen einig. Carsten Becker, heute Notar und Rechtsanwalt in Hannover, hatte die Aufgabe übernommen, alle Teilnehmer des Treffens mit einem Rückblick abzuholen.

Bei der Auffrischung der Erinnerungen half ihm Harald Woythal (Sohlingen), der die Disco zusammen mit dem verstorbenen Hans-Jürgen Holst betrieb. Am ersten Standort an der Stiftstraße, in der ehemaligen Kantine der Ilse-Werke, eröffnete das Meeting am 1. Juli 1982. Dort sei es manchmal so voll gewesen, berichtete Becker, dass der Tresen von den Gästen um bis zu 30 Zentimeter verschoben wurde.

Die Tanzfläche aus Metall sei manchmal so heiß geworden, dass man darauf hätte grillen können. Sie habe sich durch die Hitze nach oben gewölbt und musste nach dem letzten Gast erst wieder mit Fußtritten begradigt werden. Nicht wenige Gäste hätten nach einer anstrengenden Partynacht direkt auf der Laderampe des benachbarten Supermarktes übernachtet.

Nach nicht einmal drei Jahren zog das Meeting im April 1985 in den ehemaligen Bahnhof Uslar-Stadt an der Wiesenstraße um. „Das war damals die modernste Partylocation weit und breit“, erinnert sich Becker. Mit einer Großbildleinwand, einer von unten beleuchteten Tanzfläche und einem großen Rolltor, mit dem der Großraum geteilt werden konnte.

Die Eröffnungsfeier sei grandios gewesen, die Disco ein Besuchermagnet für Menschen aus nah und fern. Es gab Breakdance-, Hypnose- und Dessous-Shows und am Sonntagnachmittag eine Party für Kinder und Jugendliche, zu der einmal sogar „Alf“ aus der gleichnamigen Fernsehserie erschien.

Drei Jahre später, im August 1988, brannte die Discothek aus. Dass es Brandstiftung war und wie das Feuer gelegt wurde, das habe die Polizei sehr genau ermitteln können, berichtet Harald Woythal. Aber nicht den oder die Täter.

Woythal baute die Discothek wieder auf und betrieb zwischenzeitlich eine Discothek in Sohlingen. Im Frühjahr 1990 wurde das Meeting in Uslar neu eröffnet und es war wieder viel los.

Doch die Zeiten änderten sich, waren sich alle Teilnehmer des Treffens einig. Die Gäste kamen abends immer später und waren aggressiver. Volker Hennemann, Kraftsportler und kräftigster Mitarbeiter, musste immer öfter Gäste vor die Tür begleiten. Der Niedergang, der damals nicht nur das Meeting, sondern zahlreiche Discotheken im Land erreichte, war nicht mehr aufzuhalten. Wann genau das Meeting die Türen schloss, daran kann oder will sich keiner mehr so genau erinnern. Nach 1995, darin war man sich einig.

Alle, die an der Wiedersehensfeier teilgenommen haben, denken gerne an die Zeit zurück. Insgesamt seien rund 100 Mitarbeiter im Meeting beschäftigt gewesen, gleichzeitig arbeiteten meist 40 Menschen dort. Weil den Chefs der gute Zusammenhalt wichtig war, traf man sich alle sechs Wochen, um die Einsatzpläne zu besprechen oder fuhr vom Trinkgeld auch schon mal ein paar Tage zusammen in den Harz.

Nicht ausgeschlossen, dass der gute Zusammenhalt von früher in Zukunft wieder öfter bei gemeinsamen Treffen gepflegt wird. zyp