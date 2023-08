Tastmodell Freudenthal steht - Nachträgliche Enthüllung im Schlosspark

Teilen

Bildhauer Egbert Broerken (rechts) war zur Enthüllung des Tastmodells vom Schloss Freudenthal nach Uslar gekommen. Im Bild mit (vorn von links) dem Ratsvorsitzenden Arno Riedke und Bürgermeister Torsten Bauer. © Frank Schneider

Uslar – Nun ist der Umbau des Lavesparks und des Schlossparks Freudenthal in Uslar perfekt: Mit dem Bronzeguss-Modell des Schlosses Freudenthal ist das letzte fehlende Stück nachträglich enthüllt worden. Es handelt sich um eins der Tastmodelle, mit denen der Künstler Egbert Broerken (Welver/Westfalen) bekannt geworden ist.

Sein Modell von Schloss Freudenthal im Maßstab 1:200 zeigt nicht nur, wie groß das Schloss war, sondern ermöglicht auch Blinden und sehbehinderten Menschen, es zu ertasten und wahrzunehmen. Es steht mitten im Schlosspark, der früher Innenhof von Freudenthal war. Das Tastmodell war nicht rechtzeitig fertig geworden, weil sich Künstler Broerken an der Hand verletzt hatte.

Er benötige für ein Tastmodell etwa zehn Monate, sagt der Künstler bei der Enthüllung und erinnerte, wie alles anfing mit seinen Tastmodellen vor 20 Jahren. Bei 220 habe er dann aufgehört zu zählen, berichtet er in Uslar von der Erfolgsgeschichte: Durch eine Stadt zu gehen, reiche nicht aus, das Fühlen spiele eine wichtige Rolle.

Uslars Bürgermeister Torsten Bauer freute sich vor Vertretern aus Stadtrat, Ortsrat und Verwaltung, dass die Umgestaltung der Parkanlagen nun vollständig ist, und erinnerte an das Schloss Freudenthal als eines der bedeutendsten Bauten der Weserrennaissance.

Bauer erinnerte zudem an die verstorbene Kunsthistorikerin und Lokalpolitikerin Dr. Karin Hahn (Wiensen), der Schloss Freudenthal immer am Herzen lag. Das Tastmodell, so Bauer, ermögliche nun, das Schloss zu erfahren.

Anfangs hatte Stadtarchivar Dr. Daniel Althaus von der einstigen Bedeutung des Schlosses gesprochen. Der Standort war schon immer von Bedeutung als Regierungssitz Uslars mit der damaligen Burg. Mit Erich II. wollte einer der Herzöge etwas Repräsentatives, berichtete Althaus über Freudenthal, das zwischen 1559 und 1565 entstand. Die Baufachleute waren damals nicht gerade begeistert, weil der Untergrund feucht war. Mit den Steinen der vorherigen Burg wurde er trockengelegt.

Die Bevölkerung war auch nicht glücklich, weil sie zu Hand- und Spanndiensten verpflichtet wurde. Und so richtig fertig wurde Freudenthal eigentlich nie, sagte Althaus. Die weitere Geschichte ist schnell erzählt: Der Blitz schlug ein, das Schloss brannte ab und wurde zum Steinbruch für die Uslarer.

Das frühe Ende von Freudenthal sorgte dafür, dass außer einem Merian-Stich keine Bilder vorliegen und nur noch die Rekonstruktionszeichnungen. Auch aus dieser Sicht heraus ist das Tastmodell eine gute Lösung, sagte Althaus: Für Blinde und für alle anderen auch.

Wirtschaftsförderin Stefanie Möhlenhoff und Redner Bode (Jürgen Fischer) warben bei der Enthüllung für die UslAR App, mit der man unter anderem virtuell den Bau von Freudenthal und seinen Erbauer miterleben kann. Im Schlosspark kann man dabei mit dem Handy eine 360- Grad-Aufnahme im Innenhof des Schlosses erleben.

Kostenpunkt für das Tastmodel: knapp 25 000 Euro. Das Kunstwerk wird mit dem Geld bezahlt, das Uslar für das Gesamtprojekt des Umbaus der Parkanlagen als Corona-Soforthilfe in Höhe von 249 000 Euro mit dem Titel „Perspektive Innenstadt“ erhalten hat. fsd