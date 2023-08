Tausende beim Treckertreff - Heimatverein Vernawahlshausen freut sich über Erfolg

Von: Jürgen Dumnitz

Landwirtschaftliche Gerätschaften im Einsatz: Links hinter dem Trecker ein per Zapfwelle betriebener Kreiselwender fürs Heu, rechts ein älterer Gabelwender, der über die Eisenräder in Bewegung gesetzt wird. © Jürgen Dumnitz

Vernawahlshausen – „Das war wieder richtig toll und ein voller Erfolg“, schwärmt Andreas Pohl als Vorsitzender des Heimatvereins Vernawahlshausen, der von Freitag bis Sonntag Ausrichter eines Treckertreffens im Schwülme-Dorf war. Es waren rund 2000 Besucher da, freut er sich über das große Interesse an der Schau mit 250 Fahrzeugen.

Mehrfach habe man Glück gehabt mit dem Wetter. Vergangene Woche sei es in einer Regenpause noch auf den letzten Drücker gelungen, Weizen mit dem Selbstbinder zu ernten, damit am Samstag und Sonntag den Besuchern das Dreschen vorgeführt werden konnte. An den beiden Tagen klappte es ebenfalls, das Programm ohne Regen durchzuziehen. Als es Sonntagvormittag regnete, saßen Teilnehmer und Gäste beim von Nicola Uphoff-Watschong (Arenborn) gestalteten Gottesdienst in der Heimatscheune.

Schlepper-Generationen dicht nebeneinander: Auf der Ausstellungswiese waren rund 250 Trecker aus verschiedenen Epochen zu sehen. © Jürgen Dumnitz

Da wurde am Samstagabend bei „vollem Haus“ eine rauschende Scheunenparty gefeiert, bei der Andreas Ische (Wiensen) als DJ für die passende Musik sorgte. Bei den „Dieselgesprächen“ am Freitagabend zum Auftakt des dreitägigen Treffens legte Vereinsmitglied Christian Schrader als DJ auf.

Angereist waren nicht nur Treckerfreunde aus den Dörfern der Region, sondern unter anderem aus Köln, Hildesheim und Winsen/Luhe. Da ist ein Opa mit seinem Porsche-Trecker gestartet, um auf dem Weg zu seinem Enkel in Baden-Baden, der den Trecker bekommen soll, einen Stopp in Vernawahlshausen einzulegen. „Wir haben in den Trecker-Fan-Heften fürs Treffen geworben und etliche Leute von weiter her als Gäste begrüßt“, sagt Pohl. Es gab sogar Vereins-Neuaufnahmen.

Einsatz mit Dreschflegeln: Bei den Vorführungen sahen sich die Besucher an, wie die Menschen vor Jahrzehnten die Getreidekörner aus den Ähren dreschen mussten. © Jürgen Dumnitz

Die Gäste und Zuschauer wurden bei den Vorführungen landwirtschaftlicher Geräte für die Heuernte, fürs Holzmachen oder beim Dreschen fachkundig von dem Agraringenieur Richie Vogt aus Gieselwerder informiert, der auch zur Handhabung der Maschinen und Geräte und Drumherum viel Wissenswertes weitergab.

80 Helfer hatte der 212 Mitglieder zählende Heimatverein im Einsatz, wurde unterstützt durch die Schlarper Plattsinger, die Schlachtergilde Bodenfelde, die für Spießbraten sorgte, sowie von Standbetreibern und Helfern aus dem Dorf. Für Kinder gab es eine Hüpfburg und Gelegenheit, auf den „Schätzchen der Vergangenheit“ mitzufahren: Auf der Wiese und bei einer Ausfahrt am Samstag durchs Schwülmetal und das Reha-Zentrum.

2025 soll es wieder ein Treckertreffen im Schwülme-Dorf geben, sagt Pohl.

