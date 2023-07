Tempotafel für die Ahledörfer - Volksbank Solling gibt 2200 Euro dazu

Übergabe der neuen Tempotafel für die Ahledörfer mit (von links) Jutta Obermann-Knispel (Ortsrat Schönhagen), Uslars Bürgermeister Torsten Bauer, Kammerborns Ortsbürgermeister Matthias Rieger, Leah Bunke vom Ortsrat Kammerborn, Sohlingens Ortsbürgermeister Frank Blumenberg, Florian Frank, Leiter der Volksbank-Filiale Uslar, und Schönhagens Ortsbürgermeister Herbert Hühne. © Frank Schneider

Schönhagen – Die Ahledörfer im Uslarer Land bekommen finanzielle Unterstützung für ihre Forderung nach Tempolimits in den Ortsdurchfahrten in Schönhagen, Sohlingen und Kammerborn: Die Volksbank Solling spendete den Großteil für eine Tempotafel.

Wir kommen mit der neuen Tafel einen Schritt weiter, sagte Schönhagens Ortsbürgermeister Herbert Hühne bei der Übergabe mit den Ortsbürgermeister-Kollegen Matthias Rieger aus Kammerborn und Frank Blumenberg aus Sohlingen sowie Ortsratsmitgliedern und Uslars Bürgermeister Torsten Bauer. Die Ahledörfer haben unterdessen mit einer Protestaktion wieder auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht und können fortan mit der neuen Tempotafel den Verkehrsteilnehmern nicht nur die Geschwindigkeit anzeigen, sondern alle Daten sammeln (Uhrzeit, Geschwindigkeit, Verkehr in beide Richtungen), zudem ist eine Textzeile unter der Tempoanzeige frei programmierbar für Botschaften an die Verkehrsteilnehmer.

Hühne berichtet von der Messung im April mit der Leih-Tafel von der Stadt: Spitzenreiter war ein Fahrzeug, das mit 120 km/h durch den Ort raste. 30 Prozent der Verkehrsteilnehmer waren in der Ortsdurchfahrt zu schnell unterwegs, sehr viele mit 70 bis 80 km/h, so Hühne.

Uslars Bürgermeister berichtete, dass diese Durchschnittswerte auch in anderen Orten ermittelt wurden, Spitzenreiter war in seinem Wohnort Bollensen einer mit Tempo 140 gewesen.

Der Kammerborner Ortsbürgermeister Rieger berichtete von einer Zunahme des Verkehrs vor allem seit 2018 bis heute und unterstützte die Forderung nach Tempo 30, die für Sohlingen und Kammerborn für die komplette Ortsdurchfahrt für Lastwagen gefordert werden: Das mache sich deutlich bemerkbar, ob ein Lkw mit Tempo 30 oder 40 durch das Dorf fährt, meint er. Sein Sohlinger Kollege Blumenberg fügt hinzu, dass die Lebensqualität für die Anwohner an der Bundesstraße stak abnehme.

Für Schönhagen werde weiterhin eine Tempobeschränkung von vor den Ortseingängen auf 70, dann in der Ortsdurchfahrt zunächst auf 50 und auf Höhe von Grundschule und Kindergarten auf 30 gefordert wird. Grundsätzlich seien Befürworter für ein Tempolimit und offen für alles, was dafür hilfreich sei, wie zum Beispiel Straßenverschwenkungen oder feste Blitzer. Die neue Tempotafel soll abwechselnd in den drei Ahldördern eingesetzt werden. Der nötige Strom kommt von einer integrierten Solaranlage.

Die Tafel hat 3000 Euro gekostet. 2200 Euro zahlte die Volksbank Solling aus Gewinnspar-Reinerträgen, den Rest die Ortsräte. fsd