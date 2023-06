Testphase im Herbst - Fachausschuss empfiehlt Entwicklung einer Innenstadt-Verkehrsachse

Uslar

Uslar – Wenn es nach dem Willen der Mitglieder des Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschusses der Stadt Uslar geht, dann könnte im Herbst eine Testphase zur Entwicklung einer Verkehrsachse von der Wiesenstraße zur Innenstadt geben. Wie das funktionieren könnte, stellte Belinda Bleibaum von der Ingenieurgesellschaft für Bau- und Vermessungswesen aus Northeim am Mittwoch in der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses im alten Rathaus vor.

Eine Projektgruppe habe die Variante nach Abwägung weiterer Möglichkeiten favorisiert, sagte Diethelm Breker vom Baumanagement der Verwaltung vor der Präsentation. Er erinnerte daran, dass eine solche Verkehrsachse im Masterplan gefordert sei. Ziel der Verkehrsachse Mühlenstraße, Braustraße, Forstgasse solle unter anderem eine Sogwirkung zum Graftplatz in der Innenstadt sein.

Laut Bleibaum soll der Bereich Mühlenstraße (von der Wiesenstraße bis zur Kurzen Straße) wie bisher in beiden Richtungen zu befahren sein. Umgekehrt werden soll indes die Einbahnstraßen-Regelung der Kreuzstraße, damit man darüber auf die Graft gelangt. Umgedreht werden solle auch die Einbahn-Regelung der Pastorenstraße, wobei diese nach wie vor nur für Anliegerverkehr frei sei.

Außerdem sieht die Vorzugsvariante auch eine umgekehrte Einbahnstraßen-Regelung für den Bereich von der Graft-Einmündung auf die Straße Mühlentor vorbei am Alten Rathaus und auf der Kurzen Straße hoch bis zur Kreuzung Mühlen- und Braustraße vor. So kann man auch von der Langen Straße (Einbahnstraße aus Richtung Neustädter Platz) wieder nach rechts in die Kurze Straße einbiegen, wie es in den 1980er-Jahren möglich war. Der Graftplatz und die Graftstraße sollen weiterhin auch vom Mühlentor aus befahrbar sein, so die Planerin, die ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen auf der Mühlenstraße empfahl.

+ Könnte umgestaltet werden: Der Fußweg vom Meinteweg zur Mühlenstraße (Mitte) ist Teil der Verkehrsachse zur Innenstadt. Auf dem städtischen Grasgrundstück (links) sollen demnächst zwei Container für Obdachlose aufgestellt werden. © Jürgen Dumnitz

Wenn man sich nach der sechswöchigen Testphase für eine Änderung im Sinne der Vorzugsvariante entscheide, seien im Bereich der Mühlenstraße-West (Wiesenstraße bis Kreuzstraße) bauliche Veränderungen nötig. Ein zwei Meter breiter Fußweg auf der Nord-Seite (Hagebau/VfB-Fußballplatz) müsste ein Hochbord erhalten und auch am steilen Fußweg zwischen dem Meinteweg und der Mühlenstraße müsste baulich etwas verändert werden, damit dieser auch von Menschen mit Beeinträchtigung oder auch Radfahren genutzt werden könnte. Bleibaum erwartet neben der Sogwirkung für die Innenstadt auch eine Verkehrsberuhigung, sagte sie im Fachausschuss.

Auf Nachfrage sagte Uslars Bürgermeister Torsten Bauer, das man auch den Ortsrat Uslar nach der Testphase mit einbeziehen werde. Mehrheitlich empfahl der Entwicklungsausschuss unter dem Vorsitz von Stephan Sielhorst bei einer Gegenstimme die Testphase.

