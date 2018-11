TSV Wiensen schickt 124 Purzelbäume zum Turnerbund und wirbt fürs Puzzleturnen

Wiensen. Turbulent ging es beim TSV Wiensen zu, als sich der Verein beim Tag des Kinderturnens an der Aktion „Purzelbäume um die Welt“ des Deutschen Turnerbundes (DTB) beteiligte.

In Wiensen wurden 124 Purzelbäume für den Rekordversuch gezählt und von Sportwartin Isabel Kirchhoff an den Turnerbund gemeldet. Der DTB will mit der Aktion auf die Bedeutung von Bewegung und das Kinderturnen aufmerksam machen. Es geht um den Spaß an der Bewegung, und zwar für alle Kinder. Stellvertretend dafür wurden die Purzelbäume für eine Weltumrundung gesammelt.

Parallel wurde für Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren das Turnabzeichen angeboten. Um das zu erturnen, galt es einen Parcours von sechs Stationen mit zwölf Übungen zu durchlaufen. Am Ende des Tages hielten 27 Kinder stolz ihr Turnabzeichen in den Händen.

Der TSV Wiensen freut sich darüber hinaus auf die nächste Turnveranstaltung: Er lädt als Ausrichter zum Puzzleturnen des Turnkreises Northeim-Einbeck für Sonntag, 18. November, ab 10.30 Uhr Kinder von drei bis sieben Jahren in die Gymnasium-Sporthalle Uslar ein.

An elf Stationen werden kindgerechte Übungen verschiedener Schwierigkeitsstufen angeboten. Jedes Kind führt an jeder Station einzelne Übungen aus und erhält dafür einen Sticker oder einen Stempel auf die Teilnehmerkarte. Wer an allen elf Stationen mitgemacht hat, bekommt dann eine Puzzle-Überraschung.

Der TSV Wiensen bietet für Teilnehmer und Zuschauer Getränke, Kuchen und kleine Snacks an. (fsd)

