Unbekannte brechen in Sportheime in Schoningen und Verliehausen ein

Verliehausen/Schoningen. Eine Reihe von Einbrüchen und ähnlichen Delikten in Verliehausen und Schoningen beschäftigt die Polizei.

Nachdem in der Nacht zu Mittwoch in Verliehausen ein Verkaufswagen aufgebrochen wurde (wir berichteten), gelangten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch auch in das Sportheim in Verliehausen sowie in der Nacht zuvor ins Sportheim am Anger in Schoningen.

In Verliehausen (Tatzeit zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr) durchsuchten die Täter diverse Schränke und Behältnisse und brachen einen Sparfachschrank auf. Gestohlen wurde Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an.

In Schoningen durchsuchten die Einbrecher die Umkleidekabinen. Gegenstände wurden nicht entwendet. Es entstand Schaden in Höhe von 500 Euro.

Briefkästen aufgebrochen

Außerdem berichtet die Polizei, dass am Mittwochnachmittag festgestellt wurde, dass Briefkästen der Deutschen Post an der Oberdorfstraße in Verliehausen und an der Landstraße in Schoningen aufgebrochen wurden. Der Kasten in Verliehausen war am Dienstag letztmals geleert worden. Personen, die in der fraglichen Zeit Post in diesen Briefkasten gesteckt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar in Verbindung zu setzen.

In allen Fällen bittet die Polizei in Uslar um Hinweise: Telefon 05571-926000.

Rubriklistenbild: © Foto: dpa