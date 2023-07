Unfall fordert zwei Schwerverletzte auf der Landesstraße

Schwierige Bergung: Die Rettungskräfte mussten den Kleinwagen an der Böschung sichern. © Jürgen Dumnitz

Uslar/Bodenfelde - Bei einem Unfall am Donnerstag um 10.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wiensen und Bodenfelde wurden zwei Frauen (18 und 50 aus einem Wesertaler-Ortsteil) in einem Kleinwagen schwer verletzt und kamen in die Uni-Klinik Göttingen.

Laut Polizei wollte die junge Fahrerin von einem Waldweg auf die Straße einbiegen. Dabei erfasste das Auto, das ein 31-Jähriger aus Bodenfelde von Wiensen kommend steuerte, das Heck des Kleinwagens, der über die Straße an einen Baum an der Böschung schleuderte

Feuerwehrleute und Sanitäter befreiten die Verletzten. Die Polizei schätzt den Schaden an den total demolierten Autos auf 6000 Euro. jde Foto: JÜRGEN DUMNITZ