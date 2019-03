25-Jähriger verletzt und bedroht Kumpel beim Streit im Dorf

Wiensen – Wegen Körperverletzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird gegen einen 25-Jährigen aus Göttingen ermittelt.

Laut Polizei kam es in Wiensen am Samstag zwischen 7.50 und 9 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen dem 25-Jährigen und einem 28-Jährigen, ebenfalls aus Göttingen.

Die Auseinandersetzung eskalierte und der 25-Jährige schlug dem 28-Jährigen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend zerbrach er eine Bierflasche und drohte, mit dem Flaschenhals in der Hand, seinen Kontrahenten abzustechen. Es blieb bei der Drohung.

Dennoch erlitt das Opfer eine Platzwunde am Kopf, Abschürfungen am Bein und eine Verletzung am Ellenbogen. Beim Täter, der des Platzes verwiesen wurde, stellten die Polizeibeamten illegale Drogen fest, die sichergestellt wurden. jde