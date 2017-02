50.000 Euro Schaden: Täter brechen in Sparkasse in Volpriehausen ein

Volpriehausen. Bei einem Einbruch in einer Sparkasse in Volpriehausen wurden 50.000 Euro gestohlen. Ein Zeuge beobachtete zwar die Tat, stufte diese aber nicht als Straftat ein.

Einen fünfstelligen Geldbetrag haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag bei einem Einbruch in die Sparkassenfiliale in Volpriehausen erbeutet. Laut Polizei wurden Beleuchtung und Überwachungstechnik so manipuliert, dass es keine verwertbaren Aufnahmen von den Tätern gibt. Die Unbekannten brachen einen Tresor und den Geldautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 50.000 Euro an.

Mit ihrer Beute und dem laut Polizei benutzten Spezialwerkzeug verließen die Täter den Tatort und fuhren mit einem dunklen BMW der 3-er oder 5-er Modellreihe in unbekannter Richtung davon.

Ein Zeuge hatte die Täter zufällig beobachtet, ihr Vorgehen aber nicht als Straftat erkannt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zeugenhinweise werden erbeten unter Tel. 05551 / 7005 0.