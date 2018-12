Ab Montag freie Fahrt auf der Uslarer Marktmeile

Großbaustelle Wiesenstraße

+ © Schneider Freie Fahrt: Die soll es ab Montag, 10. Dezember, für die Wiesenstraße in Uslar geben, zumindest bis zum 7. Januar. Letzter Bauabschnitt ist in Höhe des Autohauses Siebrecht (hinten links). Foto: Frank Schneider © Schneider

Nach all den Verzögerungen, Änderungen der Verkehrsführung und der mehrfach verlängerten Bauzeit kommt endlich mal eine gute Nachricht zur Dauerbaustelle Wiesenstraße in Uslar: Sie wird von Montag, 10. Dezember, auf ganzer Strecke und in alle Richtungen befahrbar.