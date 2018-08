Alarm im Seniorenzentrum Uslar: Essen war angebrannt

Uslar. Ein Rauchmelderalarm im Seniorenzentrum des Albert-Schweitzer-Familienwerks in Uslar löste am Sonntag um kurz nach 11 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus.

Wie Stadtbrandmeister Jörg Jacob berichtet, wurde die Wehr in den Bereich betreutes Wohnen des Familienwerks in die Stiftstraße gerufen. Das Pflegepersonal hatte die Feuerwehr alarmiert, weil Rauch festgestellt wurde, als die Wohnung geöffnet wurde, in der der Rauchmelder ausgelöst hatte. Das Personal brachte die Bewohnerin umgehend ins Freie.

Ein Atemschutztrupp rückte umgehend in die Wohnung im zweiten Obergeschoss vor und gab schnell Entwarnung: Ein Topf mit Essen war angebrannt und hatte für den Rauch gesorgt. Die Feuerwehr musste nicht löschen, weil das Belüften ausreichte.

Die beiden Pflegekräfte und die Bewohnerin wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, weil sie etwas Rauch eingeatmet hatten. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich, hieß es. (fsd)

