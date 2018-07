Ampel am Uslarer Postberg: Neuer Vorschlag für die Anlage an der Bahnhofstraße

Uslar. Sie sorgt für mächtig Gesprächsstoff: Die Ampel am Uslarer Postberg an der Bahnhofstraße. Im Streit um die Anlage gibt es nun eine mögliche Lösung.

Die Ampel am Uslarer Postberg (Bahnhofstraße) ist momentan abgeschaltet – es sind wieder Sommerferien. „Der Verkehr läuft gut, ohne Probleme und es gibt keine Unfälle“, bilanziert Bärbel Schöfer. Die Vorsitzende der Verkehrswacht Uslar ist froh darüber, dass die Anlage an der Ecke Bahnhofstraße/Bella Clava in den Ferien nicht läuft. Doch wenn diese am 10. August enden, geht sie wohl wieder in Betrieb. „Eine Abschaltung ist laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim keine Option“, sagt sie. Das verstoße gegen die Richtlinien für Ampelanlagen.

Doch der Geschäftsbereich in Bad Gandersheim habe der Verkehrswacht jetzt eine Alternative angeboten. „Eine Möglichkeit wäre eine sogenannte Rundum-Grün-Ampel“, erklärt der Schriftführer der Verkehrswacht, Wilfried Irmer. Das bedeutet: Die Ampel sei grundsätzlich ausgeschaltet. Wenn Fußgänger über die Kreuzung möchten und ein grünes Signal anfordern, würden alle Autofahrer aus allen Fahrtrichtungen halten müssen.

Zwar wünscht sich die Verkehrswacht eine Bedarfsampel, bei der nur die betroffenen Autofahrer halten müssen – aber mit der Alternative der Landesbehörde „könnten wir gut leben“, sagt Irmer. Weil die Ampel in der Regel von wenig Passanten benutzt werde, würde durch eine Rundum-Grün-Ampel nur selten der Verkehr für eine Zeit lang halten müssen. Viele Fußgänger, besonders die Schulkinder, würden ohnehin die höher gelegene Ampel nahe des Allershäuser Kiosks nutzen, so Irmer.

Ampel ist Dauerthema

Die Postberg-Ampel beschäftigt Anwohner, Verkehrsteilnehmer und die Stadt Uslar seit vielen Jahren. „Vor etwa 30 Jahren wurde sie im Zuge des Ausbaus der Straße Bella Clava gebaut“, sagt Schöfer. Doch mittlerweile habe der Verkehr so stark zugenommen, dass die Ampel zu einem Problem geworden ist. „Teilweise stehen die Autos auf dem ganzen Postberg“, so Schöfer.

Da sich in den Warteschlangen auch Lastwagen tummeln, habe die Luftverschmutzung an der Bahnhofstraße stark zugenommen. „Gerade, wenn die Lkw anfahren, pusten sie viele Abgase in die Luft“, bemängelt Bärbel Schöfer. Zudem sei es aufgrund der Ampel und des daraus resultierenden Verkehrstaus auch deutlich lauter geworden.

Nach den Sommerferien gehe die Diskussion um die Postberg-Ampel in eine neue Runde; neue Gespräche mit der Stadt und der Verkehrsbehörde sind geplant. „Die Hoffnung auf eine vernünftige Lösung ist schon da“, sind sich Wilfried Irmer und Bärbel Schöfer einig.

Die Behörden

Die Stadt Uslar kann wie die Verkehrswacht mit der Idee einer Rundum-Grün-Ampel „gut leben“, sagt Bernd Klodner, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters auf Anfrage. Auch er bevorzuge zwar eine komplette Abschaltung der Ampel. „Wenn die Anlage auf eine Rundum-Grün-Ampel umgeschaltet wird und sie in den Ferien trotzdem weiterhin abgeschaltet wird, ist das ein guter Kompromiss“, so Klodner.

Der Geschäftsbereich Bad Gandersheim der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehrverweist in Sachen Postberg-Ampel auf die Zuständigkeit des Landkreises Northeim. Eine weitere Stellungnahme sei derzeit nicht möglich, da der zuständige Mitarbeiter im Urlaub sei.

Der Landkreis Northeim indes hat zu diesem Thema kürzlich ein Pressegespräch vor Ort organisiert, in dem verschiedene Lösungen zum Thema besprochen wurden. Wir berichten in den kommenden Tagen weiter über die Ampel am Postberg.