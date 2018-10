Aufruf in Uslar: Badeland-Freikarten für Kinder spenden

Uslar. Für drei Euro können Badeland-Besucher Kindern aus finanziell benachteiligten Familien eine schöne Freizeitaktion bescheren: einen Besuch im Schwimmbad.

„Durch kleinen Aufwand einem Kind große Freude schenken“ lautet das Motto der Aktion, die dieses Jahr das Uslarer Weihnachtsprojekt „Wünsch dir was“ ergänzen soll.

Die Idee dazu hatte Heidi Emunds vom Uslarer Forum Kinderarmut und stieß damit bei den Vertretern der Evangelischen Jugend, dem Diakonischen Werk, der Uslarer Tafel sowie dem Badeland auf spontane Zustimmung.

Das Ganze ist so gedacht: Schwimmgäste, die im Uslarer Badeland Eintritt bezahlen, kaufen gleich eine weitere Karte. Der Gutschein wird an Ort und Stelle in ein Sammelglas gesteckt. Zusammen mit den Geschenken der Wunschzettelaktion sollen die Freikarten dann kurz vor Weihnachten an Kinder aus finanziell benachteiligten Familien aus Uslar und Bodenfelde verschenkt werden.

Doppelte Freude

„Die Aktion nutzt Kindern und ihren Familien und ist gut für das Uslarer Badeland“, sagt Heidi Emunds bei der Vorstellung des Projekts. „Die Kinder werden sich über das Geschenk freuen“, ist sich Melanie Schmidt vom Diakonischen Werk sicher. Aus Erfahrung weiß sie, dass sich die Eltern mehr kostenlose Freizeitmöglichkeiten wünschen.

Gerade im Winter sei es super, wenn die Kinder mal ins Schwimmbad gehen können. Da es meistens um Familien mit mehreren Kindern gehe, lohne sich die Aktion für die Familien, weil nur noch die Erwachsenen Eintritt zahlen müssen, erklärt Melanie Schmidt.

Auf Gegenliebe stößt die Idee nicht zuletzt beim Vorstand der Badeland-Genossenschaft. So freut sich Volker Fuchs nicht nur über jeden Badegast, sondern betont auch, dass Schwimmen eine wichtige Fähigkeit sei.

Aktion hat begonnen

Fast 150 Kinder im Alter bis zwölf Jahre haben in den vergangenen Jahren durch die Aktion „Wünsch dir was“ ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Alle Mädchen und Jungen, die schwimmen können, sollen dieses Jahr zusätzlich eine Eintrittskarte für das Uslarer Badeland bekommen. Damit dies klappt, können Spender ab sofort Gutscheine im Badeland kaufen. Die Aktion läuft bis zum 19. Dezember. (shx) Uslarer Badeland: Dienstag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 13 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Rubriklistenbild: © Foto: Kornelia Schmidt-Hagemeyer