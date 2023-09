Auto am Neuen Teich steht nachts in Flammen

Von: Axel Gödecke

Teilen

(Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag kurz vor Mitternacht ein Pkw-Skoda auf dem Parkplatz am Neuen Teich in Brand.

Uslar - Das Feuer konnte durch die alarmierten Feuerwehren Uslar und Eschershausen gelöscht werden, so die Polizei in Uslar . Der Wagen brannte allerdings völlig aus. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf die Böscungen und den Wald verhindern.

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 17 000 Euro.

Die Ermittlungen zur dem Vorfall und vor allem zur Brandursache laufen derzeit. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80 06 0, zu melden. (Axel Gödecke)