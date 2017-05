Auto brannte in Höhe des Büdchens ab: Totalschaden nicht zu verhindern

Uslar. In Uslar-Allershausen ist am Dienstagmittag ein Auto abgebrannt. Grund ist vermutlich ein technischer Defekt.

Plötzlich schlugen die Flammen aus dem Motorraum, sagte am Dienstag der 47-jährige Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil, der mit seinem Auto aus Richtung Bollensen kommend auf der Bahnhofstraße in Uslar unterwegs war. Er lenkte das Fahrzeug gegen 11.25 Uhr auf Höhe des Kiosks an die Fahrbahnseite.

Anwohner löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Beim Eintreffen der Uslarer Feuerwehr wurden laut Stadtbrandmeister Jörg Jakob noch Nachlöscharbeiten im Motorraum vorgenommen. Auslaufende Flüssigkeiten wurden abgestreut.

Uslarer Polizeibeamte regelten den Verkehr während der Lösch- und Bergungsarbeiten. Vermutlich war der Motorraum des Autos durch einen technischen Defekt in Brand geraten, hieß es. Die Feuerwehr geht von einem Totalschaden an dem Fahrzeug aus. (jde)

Rubriklistenbild: © Foto: Dumnitz