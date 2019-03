Bauerngarten in Uslar: Grüne Oase der Ruhe besteht seit 15 Jahren

Uslar. Mitten in Uslar findet sich seit 15 Jahren eine Oase der Ruhe: der Historische Bauerngarten. Das ökologische Netzwerk der evangelischen Kirche, das für das grüne Fleckchen Erde hinter der alten Stadtmauer verantwortlich ist, will dies nun feiern.

„Heilkraft aus dem Bauerngarten“ heißt das Thema am Montag, 18. März, ab 19 Uhr im Uslarer Gemeindehaus, Kreuzstraße 5. Als Gastrednerin ist die Naturschutzbeauftragte des Landkreises Northeim, Ingrid Müller, dabei. Müller, die Naturliebhabern auch durch ihre Pflanzenporträts in der HNA bekannt sein dürfte, will die Zuhörer mit einem Pflanzenvortrag unterhalten. Ein Trio, das aus dem Ehepaar Stefanie und Klaus Kairat und Folkert Schlichting besteht, sorgt mit Caféhaus-Musik für Appetit auf den Frühling und das anschließende Kostproben-Büfett. Der Eintritt ist frei.

Weil in einen Garten Bienen und Insekten gehören, hat sich der Arbeitskreis in den vergangenen Jahren intensiv damit beschäftigt, bei der Bepflanzung des Bauerngartens auf eine insektenfreundliche Auswahl zu achten. Eröffnet wurde das Jubiläums- und Gartenjahr denn auch im Februar mit einem Vortrag von Dr. Jürgen Endres (Dransfeld) zum Thema „Wildbienen und Hummeln für reiche Ernte“.

Ein besonderes Augenmerk gilt alten Gemüsesorten, Getreide, Kräutern und Heilpflanzen. Seit vier Jahren gibt es eine Kooperation mit dem ortsansässigen Imker-Verein, der einen Bienenpfad im Bauerngarten angelegt hat. In enger Zusammenarbeit steht das Netzwerk auch mit dem Naturschutzbund (NABU).

Da helfende Hände im Bauerngarten immer gebraucht werden, sind dem Netzwerk alle, die sich neben der Theorie mit der Praxis beschäftigen möchten, jederzeit willkommen.

Zumal im Jubiläumsjahr, das unter dem Thema „Vielfalt der Gemüse - Gesundheit und Genus aus dem Garten“ steht, nicht nur gefeiert werden, sondern der Bauerngarten neu gestaltet werden soll.

So will man die Beeteinfassungen erneuern, Wege schottern und die Kompostwirtschaft verbessern. Für dieses Projekt sei die Gewinnung neuer Mitglieder, die sich mit Engagement der Aufgabe widmeten, ausschlaggebend gewesen, meldet das Ökologische Netzwerk. Weitere helfende Hände sind dennoch erwünscht.

Wer sich für die Arbeit des Ökologischen Netzwerkes interessiert, kann sich bei den Treffen der Gruppe jeweils am dritten Montag im Monat ab 20 Uhr im Gemeindehaus an der Kreuzstraße informieren. shx

Rubriklistenbild: © Foto: Privat/nh