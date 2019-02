Baustelle Wiesenstraße in Uslar bekommt  Wendehammer

Sackgasse: Bis zur Tankstelle des Autohauses Siebrecht (links) wird die Wiesenstraße von der Alleestraße her befahrbar bleiben. In Höhe der Tankstelle soll ein Wendehammer eingerichtet werden. Die Verkehrsführung mit der Sackgasse ändert sich ab Mittwoch, 20. Februar. Foto: Frank Schneider

Uslar. Nach einer witterungsbedingten Pause werden die Arbeiten zum Ausbau der Wiesenstraße in Uslar in der kommenden Woche fortgesetzt. Das kündigte der Landkreis Northeim als Bauherr für die Kreisstraße an.

Die Bauarbeiten werden im Bereich zwischen dem neuen Kreisel in Höhe der Mühlenstraße und der Tankstelle des Autohauses Siebrecht fortgeführt. Das ist laut Landkreis der Grund, warum ab Mittwoch, 20. Februar, die Verkehrsführung geändert wird, die zuletzt den Verkehr in alle Richtungen zuließ.

Ab Mittwoch wird die Wiesenstraße von der Alleestraße her als Sackgasse ausgeschildert sein. Das heißt, dass die Verkehrsteilnehmer diesen südlichen Abschnitt von der Alleestraße bis einschließlich der Tankstelle Siebrecht und zurück befahren können. Die Tankstelle und der Waschpark werden damit erreichbar bleiben, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises.

Auf Höhe der Tankstelle Autohaus Siebrecht wird auf der künftigen Fahrbahn und dem seitlichen Parkstreifen ein provisorischer Wendehammer hergestellt sein, um wieder zurück in Richtung Alleestraße fahren zu können. Denn der eigentliche Baustellenbereich zwischen dem Kreisel in Höhe Abzweig Mühlenstraße und der Tankstelle wird laut Landkreis voll gesperrt werden.

Die Tankstelle und den Waschpark aus nördlicher Richtung anzufahren, wird vorübergehend nicht möglich sein, heißt es. Vom Kreisel an der Auschnippe, also aus Richtung B 241, wird die Wiesenstraße mit den Märkten in beiden Fahrtrichtungen inklusive neuer Kreisel in Höhe Mühlenstraße uneingeschränkt benutzbar bleiben.

In dem vollgesperrten Baustellenbereich werden Fahrbahn, Gehweg und Radwege sowie die noch zu ergänzenden Straßenabläufe und Anschlussleitung bis auf die Verschleißschicht der Fahrbahn vollständig hergestellt, kündigt der Landkreis zum Umfang der Arbeiten an. Auch wird in diesem Bereich noch eine Gasleitung verlegt.

Die ab kommenden Mittwoch erforderliche veränderte Verkehrsführung wird voraussichtlich bis Ende April notwendig sein, schreibt der Landkreis.

Aktuell werden laut Landkreis schon einige vorbereitende Maßnahmen erledigt. Insbesondere die Arbeiten zur Herstellung eines provisorischen Wendehammers sind bereits angelaufen. fsd

Baustellenbereich komplett gesperrt