Beschädigungen am Uslarer Kulturbahnhof:  Kinderdisco pausiert

Uslar. Die beliebte Kinderdisco mit dem Titel School’s Out für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 17 Jahren im Uslarer Kulturbahnhof macht bis Sommer 2019 eine Zwangspause.

Grund dafür ist zunehmende Randale einiger weniger mit Sachbeschädigungen.

Die Gastgeber vom Kulturbahnhof und der Stadtjugendpflege Uslar ziehen daraus die Konsequenzen und haben die nächsten beiden Disocabende abgesagt, um ein Exempel zu statuieren, berichtet Gaby Scholz vom Kulturbahnhof.

Bei der School’s Out Disco zum Auftakt der Weihnachtsferien am Freitag voriger Woche wurde ihren Angaben zufolge gegen 22 Uhr eine Fensterscheibe des Kulturbahnhofs eingeworfen. Darüber hinaus hätten sich die Schäden während der Kinderdisco in letzter Zeit gehäuft. Gaby Scholz zählt zerstörte Toilettensitze, abgerissene Seifenspender und willentlich verstopfte Toiletten auf. Zudem sei innerhalb von acht Wochen zum dritten Mal ein Fenster des Kulturbahnhofs zerstört und als Sachbeschädigung angezeigt worden.

Angriff auf das Ehrenamt

„Offensichtlich gibt es einige wenige, die nicht zu schätzen wissen, dass die Veranstaltungen ausschließlich ehrenamtlich von allen Helfern nach ihrer Arbeit oder Schule – also in ihrer Freizeit – organisiert wird.“ Ohne diese ehrenamtliche Arbeit könne der Kulturbahnhof nicht bestehen, daher sei es umso schmerzlicher, auf diese Art und Weise angegriffen zu werden, schreibt Gaby Scholz.

Ermahnung kam nicht an

Sie schildert, dass Discjockey Udo Klümper die Kinder schon während der jüngsten Disco zum Auftakt der Weihnachtsferien nach kleinen Zwistigkeiten eindringlich gebeten hatte, rücksichtsvoller miteinander umzugehen.

Nach einem gemeinsamen Gespräch mit allen Verantwortlichen wurde nun die Zwangspause beschlossen. Gaby Scholz: „Es ist sehr schade und auch ungerecht, vor allem für den größten Teil der Kinder, die an diesem Abend nur Spaß haben wollen, diesen Abend genießen möchten und sich zu benehmen wissen. Die nächste School’s Out Disco wird also erst wieder zu den Sommerferien stattfinden“.

Angebot seit über 15 Jahren

Die School’Out-Discos für die Altersklasse acht bis 17 Jahre gibt es schon seit über 15 Jahren. Damit läuten die Gastgeber von der Stadtjugendpflege und vom Kulturbahnhof nicht nur die Ferien ein, sondern auch die beliebten Ferienspaßangebote. (fsd)

