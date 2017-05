Crash-Test mit Anti-Terror-Sperre: Video zeigt Wucht des Aufpralls

Fürstenhagen. Bei dem offensichtlich privaten Test mit einem Lastwagen, der gegen eine selbst konstruierte Sperre aus Metall fuhr, wurde der 48 Jahre alte Fahrer schwer verletzt.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall auf einem öffentlichen und asphaltierten Wirtschaftsweg in der Gemarkung von Fürstenhagen.

Laut mehrerer Zeugenaussagen hat ein Unternehmer aus Uslar eine Metallkonstruktion entwickelt, die er als sogenannte Nizzasperre bezeichnet und dessen Wirkung er testen wollte.

Aktualisiert um 17.49 Uhr Damit sollen Lastwagen gestoppt werden. Bereits am Samstag ab 11 Uhr seien viele Fahrzeuge der Uslarer Feuerwehr im 345 Einwohner-Dorf aufgefallen. Gegen 13.30 Uhr sei dann der Wirtschaftsweg abgesperrt worden. Im oberen Bereich des Weges, der ziemlich eben und nur wenige Meter vom Wald entfernt ist, seien mehrere Feuerwehrfahrzeuge abgestellt gewesen.

Gegen 13.40 Uhr habe sich ein heller Kurzlastwagen, wie er von Schaustellern genutzt wird, aus etwa 100 Meter Entfernung in Richtung der Sperre in Bewegung gesetzt. Zeugen sprachen gegenüber der HNA von über 50 Stundenkilometer.

Durch den Aufprall des Lasters auf das Hindernis sei das Fahrzeug drei bis vier Meter hochkatapultiert worden und dann hart aufgeschlagen. Der 48 Jahre alte Fahrer, der auch als Stockcar-Fahrer aktiv war, sei dabei offensichtlich schwer verletzt worden. Die bereitstehenden Feuerwehrleute hätten ihn mühsam aus dem Fahrzeug befreien müssen, das mit einem selbstgebastelten Überrollkäfig versehen gewesen sei.

Mit Hubschrauber zur Klinik

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Göttingen geflogen und sei dort noch in der Nacht notoperiert worden. Am Donnerstag wurde er in eine Klinik nach Hessisch-Lichtenau verlegt.

Beamte des Uslarer Polizeikommissariats seien nach dem Unglücksfall mit Blaulicht und Martinshorn durch Fürstenhagen bis zum Ort des Geschehens gefahren, so Zeugen. Der demolierte Lastwagen sei am frühen Samstagabend bereits bei Dunkelheit mit einem Radlader bis an den Sportplatz ins Dorf gezogen worden. Dort stand er noch etwa drei Tage lang, bevor er auf einen Tieflader geladen und auf das Uslarer Firmengelände abtransportiert wurde. Er sei mittlerweile verschrottet, sagte der Unternehmer.

Fast alle Beteiligten hielten sich seit dem Unglücksfall äußerst bedeckt. Offenbar ist die Parole ausgegeben worden, den Vorfall zu verschweigen.

Mittlerweile sind bei dem Privatsender RTL Hessen und bei der HNA in Kassel Handyvideos eingegangen, auf denen das Geschehen zu sehen ist. Auch der Uslarer Unternehmer hat Aufnahmen sogar mit einer Drohne vornehmen lassen. Mehrere Umherstehende hätten das Geschehen ebenfalls mit ihren Handys gefilmt.

Das sagt der Unternehmer

Der Unternehmer verhandelt nach eigenen Worten wegen der Vermarktung seiner sogenannten Nizzasperre gerade mit potenziellen Kunden und Behörden. Für seinen Poller sei bereits eine Patentierung beantragt.

Die ganze Aktion sei mit Feuerwehr und Rettungsanitätern abgesprochen gewesen. Der Test habe begonnen, als alle in Position waren, sagte er telefonisch der HNA.

Das sagt der Stadtbrandmeister

Uslars Stadtbrandmeister Jörg Jacob berichtet zu dem Fall, dass die Feuerwehren Fürstenhagen und Uslar an dem Tag für eine Übung in technischer Hilfeleistung verabredet waren.

Den Feuerwehrleuten war zugesagt, so Jacob, dass sie nach dem Test in der Feldmark den Lastwagen zu Übungszwecken zur Verfügung gestellt bekommen. Die Feuerwehr hatte sich laut Jacob um 13 Uhr verabredet und stellte vor Ort ihre Fahrzeuge an der Seite ab.

Die Vorbereitungen für den Privattest verzögerten sich und dann wurde aus der geplanten Übung plötzlich ein Ernstfall. Die Feuerwehr musste den Testfahrer aus dem Führerhaus befreien und dazu einen eingebauten Überrollkäfig entfernen, um eine patientenschonende Bergung mit dem Rettungsdienst zu gewährleisten.

Das sagt der Uslarer Bürgermeister

Uslars Bürgermeister Torsten Bauer hat am Donnerstag bestätigt, dass die Feuerwehr eine Einladung zu einer Werbeveranstaltung des Uslarer Unternehmens bekommen habe.

Die Feuerwehr habe diesen Termin wahrgenommen, sei aber nicht direkt an den Vorführungen und Testes beteiligt gewesen. Die Feuerwehr habe auch keine Absperrungen des Areals im klassischen Sinne vorgenommen, sagte der Rathauschef gegenüber der HNA Sollinger Allgemeine.

Bei dem Termin sei es um eine Vorführung mit einem Lastwagen gegangen, der gegen einen Poller fuhr. Das sei ihm so vom Stadtbrandmeister gesagt worden. Jacob und Bauer seien davon ausgegangen, dass die Werbeveranstaltung genehmigt war. Hinterfragt worden sei das aber nicht. Wenn er zu einem Festumzug gehe, frage er auch nicht, ob der Veranstalter alle Genehmigungen habe. Ob der Uslarer Unternehmer beim Ordnungsamt der Stadt einen Antrag zur Nutzung des öffentlichen Wirtschaftsweges gestellt habe, sei ihm nicht bekannt. „Ich habe bisher keinen Anhalstpunkt dafür gehabt, dass es sich bei der Werbeveranstaltung um eine illegale Veranstaltung gehandelt hat und auch nicht dazu, das zu prüfen“, so Bauer abschließend.

