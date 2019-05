Disco-Fieber im Uslarer Kulturbahnhof

Uslar – In den 1980er Jahren war die damalige Discothek Meeting in Uslar vor allem donnerstags und samstags der Treffpunkt für Jugendliche aus dem Uslarer Land und der gesamten Region. Die Discothek gibt es schon lange nicht mehr und die damaligen Discjockeys und Gäste sind auch in die Jahre gekommen. Aber feiern können sie, das haben rund 500 am Samstag bei der Meeting Revival-Discopaty im Uslarer Kulturbahnhof bewiesen.

Die Hits von damals präsentierten der extra aus dem deutschsprachigen Raum Bozen/Südtirol (Italien) angereiste Lothar „Speedy“ Niebur (65) zusammen mit Peter Ische (59) aus Wiensen. Beide legten einst auch im Meeting auf, das zunächst in der alten Ilse-Kantine an der Stiftstraße und bis zum Ende im alten Güterbahnhof an der Wiesenstraße untergebracht war.

„Speedy“ wohnt seit 19 Jahren bei Bozen und lebt Musik nach wie vor, wie der frühere Eschershäuser sagt. Er verdiene sein Geld als Discjockey und als Theatermaler für zahlreiche Bühnen. Als DJ arbeitete er schon seit fast 50 Jahren und damals neben dem Meeting auch in Discotheken in Einbeck oder auch im „ThirtyFour“ in Sohlingen. Heute lege er bei Beach-Partys und auch bei Partys im früheren „Ostblock“ Musik auf. Kennengelernt habe er bei seiner Arbeit neben Chris Norman auch den Mallorca-König Jürgen Drews, sagte er am Samstag im Kulturbahnhof. Da erfüllte „Speedy“ zusammen mit Peter Ische – wie damals – auch Musikwünsche.

Etliche Gäste begrüßten die DJs per Handschlag und man freute sich ganz offensichtlich über das Wiedersehen. Peter Ische verdiente sich die ersten DJ-Sporen ab 1976 in der damaligen Discothek Capelle in Lippoldsberg und gestaltete danach unter anderem die erfolgreichen Wiensen Discoabende bis zu viermal im Jahr. „Ende der 1990er Jahre schloss das letzte Meeting an der Wiesenstraße“, sagte Ische.

Schallplatten wie einst legen beide DJs längst nicht mehr auf. Musik läuft nur noch über den Computer. Die zweite Party im Kulturbahnhof und auf dem extra abgesperrten Platz davor sei die bisher beste Meeting-Revival-Discoparty gewesen, lobten Niebur und Ische ebenso wie Gaby Scholz vom gastgebenden Verein Kulturbahnhof.

Laut Scholz war es ein friedliches und feucht-fröhliches Wiedersehen von ehemaligen Meeting-Gästen, Ex-Beschäftigten und vor allem den Freunden der Musik aus den 1980er und 1990er Jahren. Einer „echt tollen Zeit, wie mehrfach zu hören war. Das Einzige was fehlte, war eine Disco-Kugel über der Tanzfläche.

Die nächste Meeting-Revival-Discoparty soll es in zwei Jahren im Bahnhof geben.