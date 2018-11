Dorf mit Tatendrang

Lob im Ortsrat

Schlarpe. „Wir sind bei der Preisverleihung für den Wettbewerb ,Unser Dorf fährt elektrisch’ in Nörten durch unseren Tatendrang aufgefallen“, freute sich der Schlarper Ortsbürgermeister Andreas Stänger am Donnerstag in der öffentlichen Sitzung des Ortsrates vor sieben Zuhörern im Dorfgemeinschaftshaus.