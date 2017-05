Einbrecher durchwühlen Gemeindehaus in Uslar und nehmen Computer mit

Einbruch in der Nacht zu Mittwoch

Uslar. Einbruch ins Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Uslar: Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus an der Kreuzstraße, durchwühlten alles, entwendeten ein Netbook und richteten einen Gesamtschaden in Höhe von 1600 Euro an.