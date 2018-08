Einbruch ins Tennisheim des VfB Uslar

Nacht zu Mittwoch

Uslar. Ein Einbruch und einen Einbruchsversuch meldet die Polizei vom VfB Uslar: Dort drangen in der Nacht zu Mittwoch Täter in das Tennisheim ein und versuchten anschließend, die Tür der Gaststätte an der August-Kerl-Kampfbahn aufzubrechen. Dabei wurden sie vermutlich gestört.