Es gibt keine Trüffel mehr in der Uslarer Innenstadt

Lange Geschichte: Seit 1971 verkaufte Familie Manegold in Uslar Arko-Süßigkeiten. in den vergangenen 13 Jahren führte Katja Plobner den Laden an der Langen Straße. Foto: Kornelia Schmidt-Hagemeyer

Uslar. Die Uslarer Innenstadt ist wieder um ein Geschäft ärmer: An Heiligabend endet die fast 50-jährige Geschichte der Arko-Confiserie an der Langen Straße. Schon jetzt sind die Regale fast leer. „Es ist definitiv der letzte Tag“, sagt Inhaberin Katja Plobner, die ihre Kundschaft hier seit 13 Jahren berät, Geschenke liebevoll verpackte und lächelnd immer Zeit für eine kleine Plauderei hatte.

Es sei ihr darum gegangen, dass sich ihre Kunden wohlfühlten und den Laden mit einem Lächeln wieder verließen, erzählt die gelernte Einzelhandelskauffrau, die ihren Beruf einst in einem Fachgeschäft für Glas und Porzellan gelernt hat.

Auf eine Tasse Kaffee

Ihr Arko-Laden war auch Treffpunkt. Einige morgendliche Kaffeetrinker kommen seit 30 Jahren. „Hier wird gefeiert, getrauert und sich gegenseitig geholfen“, sagt Plobner. „Meine Kaffeetrinker sind eine Familie geworden“, meint die 48-Jährige, der es nicht leicht fällt, das Geschäft zu schließen. Seit zwei Jahren schon schiebe sie die Entscheidung vor sich her, berichtet sie. „Aber steigende Betriebskosten und rückgängige Umsätze lassen keine andere Entscheidung zu.“ Das Geschäft trage sich einfach nicht mehr.

Das sieht wohl auch die Arko-Zentrale so. Arko werde keine neue Filiale in Uslar eröffnen, sagt Katja Plobner. Dabei reicht die Geschichte der auf hochwertige Süßigkeiten und Kaffee spezialisierten Handelskette in Uslar bis ins Jahr 1971 zurück. Am 28. Februar verkaufte damals die Familie Manegold in der Sollingstadt die ersten Arko-Süßigkeiten. Altersbedingt gab die Familie das Geschäft ab und Katja Plobner arbeitete ab 2005 zunächst als Angestellte in der Uslarer Arko-Filiale, bevor sie sich 2006 als Franchise-Nehmerin selbstständig machte.

In drei Tagen ist damit Schluss. Am 24. Dezember öffnet der Laden noch einmal um 9 Uhr und schließt um 13 Uhr. „Ich bedanke mich bei jedem Kunden und Mitarbeiter“, sagt Plobner, die weiß, dass nun noch weniger Leben in der Innenstadt ist. Wenn die Kaffeetrinker gekommen seien, hätten sie auch in der Stadt eingekauft. Nun fehlt ein Anlaufpunkt.

Sie selber habe immer versucht, „in der Stadt, in der ich lebe und arbeite einzukaufen. Das war mein Credo. Wir haben so schöne gemütliche Fachgeschäfte“, sagt die Geschäftsfrau. Was sie künftig beruflich machen wird, will Plobner noch nicht verraten, sondern erst in Ruhe das Geschäft abwickeln. Nur so viel steht fest: Sie wird in Uslar bleiben und es gibt Ideen. „Ich möchte mich für alle beruflichen Angebote von Uslarer Unternehmen bedanken“, sagt die Gierswalderin und betont: „Ich werde weiter in der Innenstadt arbeiten.“ (shx)Archivfoto: Jürgen Dumnitz