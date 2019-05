Familien im Uslarer Land brauchen Anlaufstelle für Rat

Modellkommune

Uslar – In Uslar kennen sich viele Leute und man sei je nach Interessenlage oft auch gut miteinander vernetzt. Das sagte Simone Welzien aus Nienhagen bei Celle, die Mediatorin und Expertin in Sachen Mehrgenerationenhäuser ist, am Montag vor gut 35 Zuhörern im alten Rathaus. Dabei ging es um die Präsentation der Ergebnisse einer 15-köpfigen Steuerungsgruppe in Sachen Qualität vor Ort.