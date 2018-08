Gewitter Kreis Northeim: Bäume umgestürzt und Straßen überspült

Uslar/Dassel. Das Gewitter, das seit Donnerstagnachmittag über den Landkreis Northeim zieht, sorgt für diverse Feuerwehreinsätze.

Aktualisiert um 17.51 Uhr: Betroffen sind im Uslarer Land die Abschnitte der B 497 zwischen Schönhagen und Neuhaus, und der Straßen zwischen Eschershausen und Relliehausen, Bodenfelde und Wahmbeck sowie Bodenfelde und Polier. Die Straßenmeisterei ist im Einsatz.

In Uslar an der Schwarze Erde am Kreisel und in Sohlingen an der B 241 waren die Straße überschwemmt, weil die Gullys verstopft waren. Die Feuerwehren machten die Abflüsse wieder frei.

Im Raum Dassel und Bodenfelde sind etliche Bäume umgestürzt. Auch hier sind die Feuerwehren im Einsatz.

Der Deutsche Wetterdienst warnt bis in den Abend: "Von Süden ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 35 l/m² in kurzer Zeit und Hagel mit Korngrößen um 3 cm."

Rubriklistenbild: © Joachim Hawranke