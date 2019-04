Jugendliche zündelten in Uslar aus Langeweile

Polizei ermittelt Verdächtige

Uslar – Zwei Jugendliche haben offenbar Mitte April einen Müllcontainer auf dem Hof des Landkreis-Gebäudes an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Uslar angezündet. Es sei gelungen, Tatverdächtige zu ermitteln, meldet die Uslarer Polizei am Dienstag.